Khánh thành công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4

Dự Lễ có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Trần Đình Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, Cục Di sản văn hóa, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trong suốt cả cuộc đời cách mạng, Bác Hồ đã 3 lần về thăm Quân khu 4. Đặc biệt, ngày 15/6/1957, trong lần đầu tiên về thăm quê hương, Bác Hồ đã về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4. Người đã dành “3 điều khen, 4 điều phê và 5 điều căn dặn”. Hơn 64 năm qua, những lời căn dặn của Người đã trở thành kim chỉ nam hành động trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu 4.



Với tấm lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ kính yêu và để ghi nhớ sự kiện đặc biệt này, vào năm 1978, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tiến hành xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với Lực lượng vũ trang Quân khu 4” bằng vật liệu bê tông, cốt thép. Năm 2005, bổ sung 6 bức phù điêu bằng đá xanh trên nền hoa sen cách điệu phía trước khuôn viên Tượng đài. Năm 2013, địa điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Quân khu 4 ngày 15/6/1957 được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4 có giá trị lịch sử và ý nghĩa sâu sắc, nơi ghi đậm dấu ấn tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với LLVT Quân khu 4 qua các giai đoạn lịch sử, là điểm thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân đến tham quan, học tập và trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

Để xứng đáng với tình cảm, công lao vĩ đại của Bác Hồ, với tầm vóc giá trị văn hóa lịch sử; thể theo nguyện vọng, niềm mong ước thiết tha của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đầu tư tôn tạo khuôn viên, thay thế chất liệu Tượng đài Bác Hồ từ bê tông sang đồng, bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Công trình có hai hạng mục chính gồm: Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4 có chiều cao 7,9 m, trong đó thân tượng đúc liền khối với chiều cao 5,1m bằng đồng, tổng trọng lượng khoảng 4.500kg; bệ tượng bằng đá xanh nguyên khối có chiều cao 2,8 m.

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa trao Bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia "Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An, ngày 15/6/1957". Ảnh: Phạm Bằng

Ngày 03/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc xếp hạng “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An, ngày 15/6/1957” là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Bác Hồ đã dành trọn cả cuộc đời cống hiến, hy sinh, dành cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tình yêu thương vô bờ bến. Trong tình yêu thương bao la đó, Người luôn dành tình cảm sâu nặng, sự quan tâm chu đáo, ân cần cho quê nhà Nghệ An và lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Trong 2 lần về thăm quê hương, những lần nói chuyện và những bức thư, Người đã bày tỏ kỳ vọng thiết tha, cùng những lời căn dặn, huấn thị ân cần với cán bộ, đảng viên, và nhân dân tỉnh Nghệ An, với lực lượng vũ trang Quân khu 4. Những lời căn dặn, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Người mãi mãi là di sản tinh thần vô giá, nguồn cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn quân nỗ lực, phấn đấu, vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn Minh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng Điểm lại việc tỉnh Nghệ An vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), đồng chí Nguyễn Đức Trung khẳng định: “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An” sẽ trở thành địa chỉ đỏ, cùng với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Hồ Chí Minh, nhằm giữ gìn và phát huy những di sản Hồ Chí Minh trên quê hương của Người, để lan tỏa, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ hiện nay và mai sau. Vinh dự và tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tỉnh Nghệ An càng thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình, để thực hiện những lời di huấn của Người đối với quê hương lúc sinh thời.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân Khu 4 đã dành những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm đầy trách nhiệm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh xin kính chúc Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, là lực lượng đóng quân trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh của cả nước, luôn xứng đáng với ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân, gặt hái nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân giao phó".





Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 xin hứa, lực lượng vũ trang Quân khu luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; tập trung xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương của Người.



Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Cục Chính trị Quân khu trực tiếp quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị đặc biệt Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4”, Tượng đài “Bác Hồ với LLVT Quân khu 4” được hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó hun đúc lòng yêu nước, phát huy truyền thống LLVT Quân khu và quê hương Khu 4 anh hùng...

Các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi Lễ, Bảo tàng Quân khu 4 đã vinh dự đón nhận Bằng Công nhận Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An (15/6/1957)” và cắt băng khánh thành Công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4.