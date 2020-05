Khánh thành nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên

Cắt băng khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Sáng ngày 23/5, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Huỳnh Thanh Nhân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình. Ảnh: Thành Cường Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước, được mang tên Người. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương đã có mối đoàn kết, tình cảm gắn bó keo sơn. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Để bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ kính yêu và tình cảm sâu nặng với quê hương Người, các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm hiểu, khảo sát và nhận thấy Nhà trưng bày bổ sung tại Khu di tích Kim Liên ra đời từ năm 1970, đến nay đã qua nhiều lần nâng cấp, chỉnh lý, bổ sung song vẫn chưa đáp ứng đầy đủ được nhu cầu tìm hiểu của khách tham quan...qua đó đã quyết định lựa chọn và chỉ đạo thực hiện công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên. Nhà trưng bày bổ sung sau khi được hoàn thành thu hút sự tham quan, học tập của mọi người dân. Ảnh: Thành Cường Công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên được khởi công vào ngày 27/7/2019 - dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được hoàn thành vào tháng 5/2020 - dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã trân trọng ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và công lao trời biển của Bác Hồ đối với dân tộc, đất nước; tình cảm sâu nặng của Người đối với nhân dân miền Nam và của nhân dân miền Nam đối với Người. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu nêu rõ: Công trình là biểu tượng cao đẹp của lòng Dân, ý Đảng hướng về Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: “Công trình là biểu tượng cao đẹp của lòng Dân, ý Đảng hướng về Bác Hồ, là tình cảm của Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Nghệ An, là sự phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An. Công trình có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn; góp phần tôn vinh các giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đáp ứng lòng mong mỏi và nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế trong mỗi dịp về thăm quê Bác”.

Đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An, với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; giúp cho Nghệ An phát triển nhanh, bền vững. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, phát huy giá trị công trình, phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của nhân dân và du khách.