Xã hội Khánh thành tòa ký túc xá 2 tầng Trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1 - công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Ngày 21/10, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp tổ chức khánh thành Tòa nhà ký túc xá 2 tầng, thuộc giai đoạn 1 - Dự án cải tạo và nâng cấp Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBT TH) Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng, đây là công trình đánh dấu hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Niềm vui có nhà mới

Sau 9 tháng xây dựng, tòa nhà ký túc xá 2 tầng bao gồm 10 căn phòng khép kín, các phòng ở của nam, nữ riêng biệt và đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh, đảm bảo chỗ sinh hoạt an toàn và tiện nghi cho 209 học sinh bán trú tại trường đã hoàn thành. Công trình không chỉ giải quyết tình trạng thiếu chỗ ở khi trường liên tục đón thêm học sinh lớp 3 từ các điểm trường lẻ về, mà còn mang đến một môi trường sinh hoạt khang trang, sạch sẽ cho các em.

Việc có ký túc xá mới cũng giúp thầy cô dễ dàng quản lý, chăm lo cho học sinh, đồng thời giúp cha mẹ yên tâm gửi con xa nhà. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục, là cơ sở cho việc thúc đẩy giáo dục công bằng cho các em học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Lễ khánh thành nhà ký túc xá Trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1. Ảnh: VTVV

Nằm tại xã Mỹ Lý - xã biên giới có tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80%, việc dạy và học của thầy cô giáo và các em học sinh Trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1 còn rất nhiều khó khăn. Năm học 2025-2026, trường có 343 em học sinh, 95% các em là người dân tộc thiểu số Thái, Mông, Khơ mú, Mường và Thổ, trong đó, trên 76% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Trước khi có tòa nhà ký túc xá kiên cố, điều kiện sinh hoạt của các em gặp rất nhiều khó khăn.

Khu vực vệ sinh nằm ngoài trời, không có đủ hệ thống che chắn khiến việc tắm rửa trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi mùa đông đến. Khu ký túc xá cũng không đủ cho các em sinh hoạt bán trú tại trường, nhiều em phải ngủ chen chúc vì không đủ chỗ ở. Đặc biệt vào mùa hè, không gian nóng nực và chật chội khiến giấc ngủ của các em không trọn vẹn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và sự phát triển thể chất.

Niềm vui của các em học sinh khi được vào ở trong khu ký túc xá mới. Ảnh: VTVV

“ Cháu thích nhất là ở trong phòng mới có giường ngủ thoải mái, sạch sẽ và có nhà vệ sinh riêng. Mùa đông cháu không phải tắm lạnh nữa. Em Vi Đức Trí - học sinh bán trú Trường PTDTBTTH Mỹ Lý 1

Công trình được khởi công vào tháng 1 và được gấp rút hoàn thiện trong tháng 9 để kịp đón học sinh vào ở trong năm học mới. Tiến độ được đẩy nhanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, với sự giám sát chặt chẽ từ các bên liên quan để từng chi tiết đều đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của học sinh.

Việc hoàn thành đúng thời điểm không chỉ giúp các em có ngay không gian mới trong ngày tựu trường, mà còn tạo thêm niềm phấn khởi, động lực học tập cho cả thầy và trò. Chỉ trong 9 tháng, từ một khoảng đất trống, nay đã mọc lên tòa ký túc xá 2 tầng khang trang – minh chứng cho sự chung tay của cộng đồng trong việc cải thiện điều kiện học tập, tạo môi trường an toàn và tiện nghi cho hàng trăm học sinh vùng cao.

Các em học sinh trong ngày đón nhận khu ký túc xá mới, khang trang. Ảnh: VTVV

Đón nhận công trình ý nghĩa này, thầy Nguyễn Thế Vĩnh – Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết: “Trong nhiều năm qua, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong việc bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho các em học sinh, nhất là khi các em còn nhỏ tuổi, xa gia đình. Điều đó không chỉ là áp lực lớn cho nhà trường mà còn là nỗi lo thường trực đối với phụ huynh.

Sự ra đời của công trình tòa nhà ký túc xá khép kín, khang trang và an toàn hôm nay đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn ấy. Đây không chỉ là mái ấm mới, chỗ dựa tinh thần và thể chất cho các em học sinh, mà còn là một bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng tới mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới”.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Thế Vĩnh: Đây không chỉ là mái ấm mới, chỗ dựa tinh thần và thể chất cho các em học sinh, mà còn là một bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng tới mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới”. Ảnh: VTVV

Hành trình khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội

Được phát động vào tháng 11/2024, tròn 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, chỉ sau 2 tháng, đã có 2.260 nhà tài trợ tổ chức và cá nhân ủng hộ cho giai đoạn 1 của dự án với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Con số ấn tượng này không chỉ thể hiện sự tinh thần sẻ chia, đóng góp từ hàng nghìn cá nhân, tổ chức trên khắp cả nước, mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của dự án do Quỹ Vì tầm vóc Việt khởi xướng.

Không chỉ với dự án này, trong suốt 10 năm hoạt động, hàng triệu nhà tài trợ đã lựa chọn đồng hành cùng Quỹ trong hành trình khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội vì tương lai tốt đẹp hơn cho học sinh vùng cao.

“ Chúng tôi mong muốn và tin rằng, những căn phòng ở khép kín, không gian sinh hoạt đầy đủ và tiện ích tại trường sẽ góp phần giúp các em có sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái hơn để học tập, nuôi dưỡng ước mơ và nuôi lớn khát vọng.

Đây không chỉ là sự thay đổi về điều kiện sinh hoạt, mà còn là sự chăm sóc ân cần mà hàng ngàn tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt gửi gắm tới các em nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc. Bà Trần Hồng Điệp – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Tiếp nối nỗ lực ấy, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đang gây quỹ cho giai đoạn 2 để xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh, bảo đảm các em được chăm lo đầy đủ cả nơi ở và bữa ăn hằng ngày. Một gian bếp đạt chuẩn không chỉ mang đến những bữa ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe học đường, tạo nền tảng cho sự phát triển thể chất của trẻ.

Bà Trần Hồng Điệp chia sẻ niềm vui với các em học sinh. Ảnh: VTVV

“Với cơ sở vật chất mới, khang trang và đầy đủ, với sự đồng hành, hỗ trợ của Quỹ VTVV và các nhà hảo tâm, thầy và trò sẽ có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn, gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng quê hương Mỹ Lý ngày càng phát triển. Đảng ủy, chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để nhà trường phát huy hiệu quả công trình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng phát triển” - Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An khẳng định.

Hành trình gieo những điều tốt đẹp ấy vẫn đang tiếp diễn bằng sự đồng lòng của cộng đồng, bằng niềm tin rằng, mỗi ngôi trường khang trang hơn, mỗi bữa ăn ấm áp hơn, chính là thêm một bước nhỏ nhưng bền vững trên con đường mang tri thức và hạnh phúc đến với trẻ em nơi biên cương Tổ quốc.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: VTVV

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) được thành lập ngày 16/12/2014 theo quyết định số 1288/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, đóng góp cho mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ và xây dựng các chương trình phát triển trí tuệ, tài năng, giáo dục, góp phần phát triển tầm vóc, thể lực và trí tuệ cho người dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 2.784 ly sữa tươi sạch TH true MILK cho toàn bộ học sinh nhà trường. Ảnh: VTVV

Là một tổ chức xã hội đề cao tính chuyên nghiệp, tiên phong với nhiều giải pháp sáng tạo, trong suốt những năm qua Quỹ đã và phát triển nhanh - mạnh, khởi sắc trên mọi mặt. Hành trình phát triển của Quỹ đã lấy sự thấu hiểu làm khởi nguồn và thúc đẩy những thay đổi thiết thực cho cuộc sống của người dân Việt Nam.

Tầm nhìn chiến lược này đã được Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Quỹ khẳng định: “Chìa khóa quan trọng để một quỹ xã hội như Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hoạt động thực sự hiệu quả phải đến từ sự thấu hiểu. Thấu hiểu là khởi đầu của sự thay đổi. Thấu hiểu giúp tạo nên sự thay đổi bền vững”.