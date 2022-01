Sáng 10/1, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh đoàn; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ & Phát triển thanh niên tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong nhiều năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An luôn là đơn vị dẫn đầu của cả nước. Tuy nhiên, Nghệ An chưa có Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên cấp tỉnh. Năm 2018, sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định đầu tư công trình tại Nghệ An. Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An có nhiệm vụ phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương để xúc tiến, huy động nguồn lực, tìm kiếm địa điểm xây dựng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên của tỉnh.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh Việc xây dựng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên với cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị đầy đủ và vị trí thuận lợi là hết sức quan trọng và cần thiết để việc tổ chức các chương trình đào tạo, giáo dục, rèn luyện cho thanh thiếu nhi những kiến thức, những kỹ năng cần thiết; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có diện tích đất sử dụng là 19.660 m2 với số vốn đầu tư trên 44 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Khối nhà điều hành, hội trường lớn khối nhà hành chính cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống trang thiết bị đồng bộ phục vụ cho các hoạt động.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn chúc mừng tuổi trẻ Nghệ An khi đã thực hiện thành công công trình ý nghĩa. Đồng thời thay mặt Trung ương Đoàn, đồng chí gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện về mặt chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò, các sở, ban ngành địa phương để công trình được triển khai thành công tốt đẹp. Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An tiến hành trồng cây tại khuôn viên Trung tâm. Ảnh: Thanh Quỳnh Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thanh thiếu nhi đông tốp đầu của cả nước, nhu cầu về một địa điểm hoạt động đa chức năng cho thanh thiếu nhi là rất cần thiết. Chính vì lẽ đó, Trung ương Đoàn quyết định lựa chọn Nghệ An để xây dựng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên. Từ đó góp phần giáo dục toàn tiện trí, đức, thể, mỹ cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Quỳnh Khẳng định tầm quan trọng của trung tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cho biết, trong những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các cấp ủy, chính quyền, tuổi trẻ Nghệ An đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và từng bước trưởng thành. Trong 18 tháng thi công khẩn trương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và chính quyền, nhân dân sở tại, nỗ lực phấn đấu thi công hoàn thành công trình Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng.



Toàn cảnh Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc khánh thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An không chỉ mở ra một giai đoạn mới đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà mà còn khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.



Đặc biệt, việc hoàn thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An là sự kiện có ý nghĩa lớn, đánh dấu bước chuyển mình để thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương đề nghị, Ban Giám đốc Trung tâm cần khai thác có hiệu quả công trình, thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh về tham gia sinh hoạt và học tập, đưa nơi đây trở thành nơi phát triển kỹ năng cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Trung tâm phải phối hợp chặt chẽ với các ngành: Giáo dục và đào tạo, Văn hóa - thể thao để có nguồn nhân lực chất lượng tổ chức tốt các hoạt động.