Khánh Vy - 'Hotgirl 7 thứ tiếng' của Nghệ An sẽ dẫn Đường lên đỉnh Olympia thay Diệp Chi

MC Khánh Vy là MC trẻ nhất dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia'.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa xác nhận Trần Khánh Vy sẽ tiếp bước MC Diệp Chi để chính thức trở thành người dẫn chương trình năm thứ 22 cùng MC Ngọc Huy.

Khánh Vy sinh năm 1999, được biết đến rộng rãi với biệt danh "Hotgirl 7 thứ tiếng" sau clip bắt chước 7 ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn, Trung, Nhật, Thái, Italy. Trước khi dẫn Đường lên đỉnh Olympia, cô từng tham gia dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7 như: IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up.

Khánh Vy sẽ đồng hành cùng MC Ngọc Huy.

Trước khi bén duyên với VTV, Khánh Vy từng làm MC cho bản tin Thời sự quốc tế của VTC1 khi mới học Đại học. Ngoài việc cộng tác với VTV, Khánh Vy còn sở hữu trang Facebook hơn 1 triệu lượt theo dõi, kênh YouTube riêng với hơn 1,35 triệu người theo dõi với các video chia sẻ bí quyết học tiếng Anh.

Khánh Vy ghi lại một ngày đi làm tại VTV