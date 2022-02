Khảo sát, xây dựng tour caravan ‘Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An’

Đoàn Công tác của Sở Du lịch Nghệ An tổ chức khởi hành tại Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát (thị xã Thái Hòa). Ảnh: Công Kiên

Từ 23 - 27/2, Đoàn công tác của Sở Du lịch Nghệ An tiến hành khảo sát, xây dựng sản phẩm và công bố tour caravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An”.



Tham gia Đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An, Chi hội Lữ hành Nghệ An, CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh cùng lãnh đạo các huyện miền Tây Nghệ An.

Các thành viên của Đoàn khảo sát di chuyển bằng các loại xe ô tô gầm cao để vượt qua những cung đường hiểm trở. Ảnh: Đình Tuyên Chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch và công bố tour caravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, các sản phẩm du lịch của các huyện miền Tây Nghệ An tới các đơn vị lữ hành và khách du lịch, thúc đẩy việc khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh mới; thiết kế tour mẫu nhằm thu hút, đón khách du lịch.



Đồng thời, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và phát triển các điểm đến du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của tỉnh; tạo sự gắn kết, hợp tác và tăng cường sự liên kết phát triển giữa các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh cũng như với doanh nghiệp du lịch, nhất là các đơn vị lữ hành.