Khát khao truyền lửa cho phong trào cờ vua học đường ở xứ Nghệ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Là môn thể thao trí tuệ, rèn luyện tư duy và bản lĩnh cho người chơi, cờ vua hiện được nhiều bạn trẻ yêu thích. Phong trào cờ vua học đường đang phát triển khá mạnh mẽ tại địa bàn Nghệ An, nổi bật có thể kể đến hoạt động của CLB Cờ vua Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Từ sở thích thành đam mê

Chúng tôi biết đến Câu lạc bộ Cờ vua của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh, Nghệ An) trong một dịp rất tình cờ. Ấy là một tối nọ, khi đang dạo quanh phố đi bộ, thăm thú các gian hàng rộn rã kẻ bán người mua, chợt phát hiện ở một góc phố, có một nhóm học sinh đang ngồi quây quần, nhưng lại yên ắng một cách chẳng “ăn nhập” với bầu không khí ồn ào, náo nhiệt xung quanh. Máu tò mò nổi lên, chúng tôi lân la dò hỏi và được biết, đây là hoạt động “Street chess” - tạm dịch là "Cờ vua đường phố" của các bạn trẻ đang theo học tại ngôi trường chuyên của tỉnh.

Hoạt động Street chess - cờ vua đường phố do PCA tổ chức thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Ảnh: CSCC

Em Hồ An Thư – học sinh lớp 11C5, hiện là Chủ nhiệm CLB Cờ vua Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (gọi tắt là PCA) cho biết: "Khoảng từ cuối năm 2022 đến nay, định kỳ 2 tuần 1 lần, vào tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy, PCA lại tổ chức Street chess trên vỉa hè phố đi bộ thành phố Vinh. Chúng em thường thuê bàn ghế nhỏ, hoặc đơn giản chỉ trải chiếu, ngồi ở vỉa hè, nhưng hoạt động này luôn thu hút được đông đảo các em nhỏ, các bạn trẻ tới tham gia một cách say sưa và nghiêm túc".

Tìm hiểu thêm được biết, CLB Cờ vua Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có tuổi đời tuy khá non trẻ, đi vào hoạt động mới khoảng 3 năm, nhưng hiện là một trong những câu lạc bộ nổi bật của mái trường có bề dày thành tích này, tập hợp đông đảo thành viên, thường xuyên duy trì nhiều chương trình, hoạt động bổ ích và hiệu quả. PCA được "thai nghén" từ niềm đam mê của các giáo viên trẻ và các em học sinh, trong đó phải kể đến vai trò của thầy Phan Phương Đức - cựu học sinh chuyên Toán của trường, hiện là giáo viên giảng dạy bộ môn Toán. Thầy Đức là người sáng lập, đặt những "viên gạch" đầu tiên cho PCA trong những ngày đầu chập chững, và giờ đây, khi hoạt động của CLB dần đi vào quy lát, thầy lùi lại phía sau, đảm nhiệm vị trí cố vấn cao cấp và đồng hành, cổ vũ các kỳ thủ trẻ giữ lửa cho CLB sở thích này.

Giải cờ vua cấp trường được CLB cờ vua Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức khá bài bản, quy củ. Ảnh: CSCC

Với các thành viên của PCA, thầy Phan Phương Đức không chỉ là một người thầy, mà còn như người anh cả dạn dày kinh nghiệm, từng là vận động viên cờ vua chuyên nghiệp của tỉnh, nhiều lần đạt thành tích cao tại các giải cờ vua trẻ toàn quốc, quốc tế,... Thầy đã gieo niềm yêu thích đối với môn cờ vua cho các học trò, để rồi có nhiều em dần gắn bó, say mê môn thể thao trí tuệ này, khám phá những lợi ích của nó về phát triển tư duy, cải thiện khả năng tập trung, rèn bản lĩnh, duy trì thái độ điềm tĩnh, đồng thời cũng là cách giải trí lành mạnh sau những giờ học tập căng thẳng ở lớp.

Từng có thời gian học tập và giảng dạy tại Hà Nội, tôi nhận thấy phong trào cờ vua ở Thủ đô phát triển rất mạnh. Song khi chuyển về công tác tại Nghệ An, tôi lại thấy phong trào chưa sôi nổi, rộng khắp, nên xuất phát từ niềm đam mê với cờ vua từ thuở nhỏ, tôi đã xin phép và được trường tạo điều kiện thành lập CLB cờ vua, mở ra sân chơi bổ ích, đem lại nhiều điều tích cực cho các em học sinh. Thầy Phan Phương Đức - Giáo viên trường thpt chuyên phan bội châu

Với những trải nghiệm cá nhân, cộng với sự chịu khó quan sát, học hỏi những ý tưởng, những cách thức triển khai mới mẻ, hiệu quả để gây dựng và phát triển phong trào cờ vua ở các địa phương khác trên cả nước, thầy Đức đã cùng các đồng nghiệp và học trò tiếp thu có chọn lọc, áp dụng một số cách làm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn để đưa PCA ngày càng lớn mạnh.

PCA tổ chức giao lưu, thi đấu đồng loạt cùng kiện tướng quốc gia Nguyễn Đình Trung, vận động viên cờ vua của tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC

Thành công của PCA đã truyền cảm hứng và động lực cho sự ra đời của các CLB cờ vua tại các trường THPT khác trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng lân cận. Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi đã được tổ chức, bên cạnh Street chess, không thể không nhắc tới giải cờ vua Vinh Chess Summer 2022 mà PCA phối hợp với CLB cờ vua của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và THPT chuyên Đại học Vinh tổ chức; giao lưu, thi đấu đồng loạt cùng kiện tướng quốc gia Nguyễn Đình Trung - vận động viên cờ vua của tỉnh Nghệ An; hay giao lưu trực tuyến cùng CLB cờ vua Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh); cùng nhiều giải đấu cấp trường được tổ chức quy củ...

"Lễ hội" cờ vua đầu Xuân mới

Trong những ngày cuối năm Quý Mão, bầu không khí tại CLB cờ vua Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vẫn rất sôi động, tất cả đều đang chuyên tâm dành thời gian và công sức để hoàn tất công tác chuẩn bị cho một giải đấu chào Xuân mới. Những người trẻ của PCA, từ "bệ phóng" là thành công của những giải đấu, những hoạt động giao lưu cờ vua trước đó, đã mạnh dạn lên ý tưởng, phối hợp với CLB Nghệ Chess tổ chức Lễ hội Cờ vua Phượng Hoàng Trung Đô lần thứ nhất - chào Xuân Giáp Thìn 2024.

CLB cờ vua các Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Huỳnh Thúc Kháng và THPT chuyên Đại học Vinh tổ chức thành công giải cờ vua Vinh Chess Summer 2022. Ảnh: CSCC

Theo chia sẻ của thầy Phan Phương Đức, đây sẽ là giải đấu quy mô và chuyên nghiệp nhất từ trước tới nay do PCA đồng tổ chức, nhằm thực hiện sứ mệnh đã vạch ra từ những ngày đầu thành lập là lan tỏa mạnh mẽ phong trào cờ vua tại Nghệ An và các vùng lân cận. Giải mong muốn thu hút đối tượng tham gia là các kỳ thủ - thành viên các CLB cờ vua hoặc kỳ thủ tự do, chia thành 12 bảng dành cho nam, nữ, các độ tuổi từ 6-14 và bảng mở rộng không giới hạn độ tuổi. Thể thức thi đấu cờ nhanh, mỗi kỳ thủ có 15 phút để hoàn thành ván cờ và thi đấu theo hình thức Thụy Sĩ 8 ván.

Tuy mở đường link đăng ký online chưa lâu, giải đấu đã nhận được khá nhiều đơn đăng ký của các kỳ thủ nhí và kỳ thủ trẻ trong và ngoài tỉnh. Anh Lâm Thái An - một phụ huynh có con nhỏ yêu thích cờ vua, sau khi tìm hiểu về hoạt động của PCA cũng như giải đấu sắp tới, cho biết: "Bé nhà tôi đã rất hào hứng khi biết đến giải đấu này nên tôi đã quyết định đăng ký cho con tham gia Lễ hội Cờ vua Phượng Hoàng Trung Đô vào ngày 18/2 tới (tức 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại thành phố Vinh. Tôi nhận thấy đây là sân chơi rất thiết thực và bổ ích cho lứa tuổi học đường, là dịp để các bạn nhỏ, các học sinh yêu thích cờ vua được trải nghiệm, cọ xát và học hỏi, nuôi dưỡng một đam mê lành mạnh. Mong giải đấu sẽ thành công và được duy trì đều đặn trong thời gian tới".

Áp phích giới thiệu, mời đăng ký tham gia Lễ hội Cờ vua Phượng Hoàng Trung Đô lần thứ nhất - chào Xuân 2024. Ảnh: CSCC

Trong không khí tươi vui, phấn khởi, rạo rực đón Xuân sang, giải cờ vua Phượng Hoàng Trung Đô chắc chắn sẽ góp thêm niềm vui vào mùa lễ hội trên quê hương Xứ Nghệ, là lịch trình "cứng" trong cuộc du Xuân đối với những người đam mê cờ vua ở mọi lứa tuổi. Và trong sắc Xuân tràn trề nhựa sống, sẽ có thêm những mầm xanh được phát hiện và bồi dưỡng, để có thể trở thành những nhân tố tiềm năng, tiếp tục phát triển và nâng cao thành tích của các CLB cờ vua trẻ nói riêng, của Nghệ An nói chung ở môn thể thao trí tuệ này.