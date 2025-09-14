Kinh tế Khát vọng đổi thay ở Bích Hào... Được thành lập từ sự hợp nhất của bốn xã vùng bán sơn địa còn nhiều gian nan, Bích Hào hôm nay bước vào chặng đường phát triển mới. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là cột mốc quan trọng, mở ra khát vọng biến vùng đất khó thành miền quê nông thôn mới nâng cao, giàu đẹp, văn minh.

Địa thế khắc nghiệt, phép thử cho ý chí

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tìm hiểu điều kiện sản xuất của người dân xã Bích Hào tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Bích Hào có diện tích tự nhiên 147 km², dân số gần 34 nghìn người, được thành lập vào tháng 6/2025 theo Nghị quyết 1678/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập bốn xã: Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân. Em thêm vào phần đầu. Bích Hào có diện tích tự nhiên là 147,6 km2, có 33,964 nhân khẩu, có 30 xóm... Địa thế Bích Hào gắn liền với dãy Trường Sơn chạy dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, thấp dần về phía sông Lam. Xen giữa núi đồi là những khe suối nhỏ, tạo cảnh quan thiên nhiên đa dạng nhưng cũng gây chia cắt, khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt. Đồng bằng ven sông Lam ít ỏi, phần lớn diện tích đất canh tác lại dốc, bình quân 6 – 7 độ, dễ bị rửa trôi, xói mòn.

Khí hậu nơi đây càng làm cho bài toán phát triển thêm nan giải. Vùng cao quanh năm đối mặt với hạn hán, thiếu nước; vùng thấp thường xuyên hứng chịu ngập úng. Từ tháng 5 đến đầu tháng 8 là mùa hạn gay gắt, cây trồng kiệt quệ, ruộng nứt chân chim; cuối tháng 8 đến tháng 11 lại ngập chìm trong mưa lũ, đồng ruộng trắng xóa. Hệ thống thủy lợi thiếu đồng bộ càng khiến nông dân khó xoay xở.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bích Hào, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Trong hành trình ấy, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở địa hình hay nguồn lực thiên nhiên, mà chính là con người Bích Hào. Từ bao đời nay, người dân nơi đây đã nổi tiếng với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, kiên cường bám đất, bám làng. Trên những thửa ruộng dốc dễ bị rửa trôi, họ vẫn miệt mài khai phá, biến đất hoang thành nương ngô, ruộng lúa. Trước những cơn lũ bất ngờ hay nắng hạn kéo dài, họ không nản chí, mà tìm cách thích ứng, trồng trọt xen canh, chăn nuôi bổ trợ để duy trì sinh kế.

Bích Hào còn là vùng đất giàu truyền thống hiếu học. Dù còn khó khăn, nhiều gia đình vẫn dành điều kiện tốt nhất cho con cái đến trường. Truyền thống “tôn sư trọng đạo, khuyến học khuyến tài” đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trưởng thành, đóng góp trí tuệ cho quê hương, đất nước. Bên cạnh đó là tinh thần đoàn kết cộng đồng, mỗi khi có chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, người dân đều đồng lòng hưởng ứng, đóng góp sức người, sức của để dựng xây quê hương.

Con em xã Bích Hào luôn vượt khó, học giỏi, công tác khuyến học khuyến tài được chính quyền quan tâm, chăm lo. Ảnh: CSCC

Điều đặc biệt, ở Bích Hào, mỗi người dân đều mang trong mình khát vọng đổi thay. Họ không cam chịu nghèo khó, mà khát khao được làm chủ ruộng đồng, xây dựng cuộc sống no ấm ngay trên mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Chính thiên nhiên khắc nghiệt đã trở thành “phép thử” tôi luyện bản lĩnh, hun đúc tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Đây cũng là điểm tựa để Bích Hào hôm nay bước vào chặng đường mới với quyết tâm khẳng định mình.

Kinh tế khởi sắc, diện mạo đổi thay

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025, có thể thấy bức tranh Bích Hào đã chuyển màu rõ nét. Từ một vùng đất vốn quen với nắng hạn, lũ lụt, nền kinh tế xã đã từng bước vượt lên khó khăn, mở ra những gam màu tươi sáng.

Đường giao thông nông thôn được mở rộng, cứng hoá. Ảnh: T.P

Trước hết, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã cho thấy nỗ lực đổi mới tư duy của Đảng bộ và người dân. Từ chỗ nông nghiệp thuần túy, nay tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ ngày càng tăng, phản ánh quá trình thích ứng với thị trường. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng, tăng gần 16 triệu so với đầu nhiệm kỳ, là minh chứng cho hiệu quả của sự đổi thay đó.

Song, điểm nhấn rõ nhất lại nằm ở những mô hình kinh tế nông nghiệp mới. Người dân không còn bó buộc trong cây lúa, mà mạnh dạn phát triển trang trại chăn nuôi, nuôi ong lấy mật, nuôi cá ao hồ. Những hộ gia đình biết tận dụng lợi thế rừng đồi đã đầu tư trồng keo, thông, vừa phủ xanh đất trống, vừa mang lại thu nhập ổn định. Mỗi năm, hơn 500 ha rừng được trồng mới, nâng độ che phủ lên trên 31%, tạo thêm sinh kế và bảo vệ môi trường sinh thái.

Sản xuất nông nghiệp có những bước chuyển dịch đúng hướng. Ảnh: CSCC

Sự đổi thay không dừng lại ở sản xuất, mà lan tỏa sang diện mạo nông thôn. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo động lực cho cộng đồng cùng tham gia. 121 km đường bê tông mới được hoàn thành, những ngôi trường, nhà văn hóa, trạm y tế được xây dựng khang trang. Con số 45 tỷ đồng do nhân dân và doanh nghiệp tự nguyện đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất, mà còn là minh chứng cho niềm tin vào tương lai phát triển.

Chính từ những công trình ấy, diện mạo nông thôn đổi khác từng ngày. Những con đường bê tông nối dài không chỉ đưa nông sản ra thị trường nhanh hơn, mà còn mang ánh sáng văn minh về với từng thôn bản. Trẻ em được học tập trong trường lớp khang trang, người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng khởi sắc, những phiên chợ quê thêm nhộn nhịp.

Kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng. Ảnh: CSCC

Tất cả những yếu tố ấy cộng hưởng ấy đã giúp đời sống nhân dân được nâng cao. Không chỉ thu nhập tăng, mà tinh thần, văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước tiến. 92% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 13/15 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Các chính sách an sinh được triển khai đầy đủ, người nghèo, gia đình chính sách được chăm lo chu đáo.

Có thể nói, nhiệm kỳ qua, Bích Hào không chỉ tăng trưởng về con số, mà quan trọng hơn là sự đổi thay trong diện mạo và tư duy phát triển. Từ một vùng quê còn nhiều thiếu thốn, xã đã chứng minh được sức bật, khẳng định rằng, khi có sự đồng lòng của người dân và định hướng đúng của lãnh đạo chính quyền địa phương thì dù có bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Giải pháp cho chặng đường mới

Mô hình nuôi vịt công nghệ cao của anh Đinh Nho Phú Quý. Ảnh: CSCC

Đại hội Đảng bộ xã Bích Hào lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trong bối cảnh xã mới thành lập, cơ hội và thách thức đan xen. Với quyết tâm chính trị cao, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát: đến năm 2030, xây dựng Bích Hào đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quốc phòng – an ninh được đảm bảo.

Để thực hiện, Bích Hào tập trung vào ba khâu đột phá. Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chất lượng cao, đặc biệt là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm. Thứ hai, hoàn thiện quy hoạch và đầu tư hạ tầng đồng bộ, ưu tiên giao thông liên kết vùng, thủy lợi, hạ tầng phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, khu đô thị văn minh. Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số, phấn đấu trở thành địa phương tốp khá của tỉnh về cải cách hành chính.

Các sản phẩm OCOP của người dân xã Bích Hào. Ảnh: T.P

Trên lĩnh vực sản xuất, xã tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học. Các mô hình trang trại, gia trại được mở rộng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng thân thiện môi trường. Dịch vụ – thương mại, du lịch sinh thái và văn hóa từng bước được khai thác để biến tiềm năng thành lợi thế.

Song song, Bích Hào cũng chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Từ những thửa ruộng dốc khô nẻ đến những cánh đồng lúa hai vụ đang hình thành; từ những con đường đất lầy lội đến đường bê tông kiên cố; từ những mái tranh nghèo nàn đến những ngôi nhà khang trang, Bích Hào đã và đang đi trên con đường đổi thay mạnh mẽ. Những thành tựu nhiệm kỳ qua không chỉ là con số thống kê, mà còn là minh chứng cho ý chí, cho khát vọng không lùi bước của Đảng bộ và nhân dân.

Mô hình nuôi ốc bươu đen ở xã Bích Hào. Ảnh: CSCC

Trước mắt vẫn còn nhiều thử thách, nhưng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân chính là nền tảng để xã vững vàng tiến bước. Bích Hào hôm nay không chỉ kể câu chuyện của một miền quê vùng bán sơn địa, mà còn là thông điệp về sức mạnh ý chí, về khát vọng đổi thay của những con người “không chịu lùi trước gian khó”. Và trong chặng đường tới, khát vọng ấy sẽ tiếp tục được viết tiếp bằng những trang mới, giàu niềm tin và đầy triển vọng.