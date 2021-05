Khẩu trang rục rịch tăng giá khi Nghệ An có ca dương tính trong cộng đồng

Tại địa bàn thị xã Hoàng Mai, sau ca nhiễm dịch Covid -19 đầu tiên ở xã Quỳnh Lập, người dân trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, tuân thủ thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong đó, sử dụng và đeo khẩu trang y tế khi ra khỏi nhà và ở những nơi đông người được người dân tuân thủ nghiêm ngặt. Do vậy, trong những ngày qua, lượng người đến các cơ sở y tế, các quầy thuốc trên địa bàn thị xã mua khẩu trang tăng vọt.



Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ hiệu thuốc tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai cho biết: “Do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên 2 ngày qua, quầy thuốc bán được rất nhiều khẩu trang. Nắm bắt được diễn biến của dịch bệnh nên chúng tôi đã nhập về lượng khẩu trang lớn nên không có chuyện hết hàng”.

Tại TP.Vinh, từ 6/5 đến nay, lượng người mua khẩu trang không tăng đột biến, không có tình trạng đổ xô, chen chúc như đợt dịch trước. Anh T.Đ, chủ hiệu thuốc Tây và vật tư y tế lớn trên đường Nguyễn Phong Sắc cho biết: “Mấy ngày qua, lượng hàng bán ra tăng nhẹ do các đơn vị, công ty, các cơ quan, trường học mua số lượng nhiều hơn. Hiện nguồn hàng không thiếu, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, giá mặt hàng này đang có xu hướng tăng nhẹ. Hiện các nhà phân phối đã nhích giá nhập lên 50.000 đồng - 100.000 đồng/thùng”.

Do đã quen "sống chung với dịch", tâm lý người dân đã không còn hoang mang như trước nên không có tình trạng đổ xô đi mua khẩu trang. Hiện nguồn cung khẩu trang trên thị trường nhiều và giá cũng chưa tăng đột biến. Tuy nhiên, hầu hết các nhà thuốc, các đại lý, cửa hàng, siêu thị mini đều đã điều chỉnh tăng giá nhẹ mặt hàng này.

Đoàn công tác Sở Công Thương kiểm tra nguồn cung mặt hàng khẩu trang tại một quầy thuốc Tây ở chợ Vinh vào chiều 7/5. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát, hiện khẩu trang 4 lớp thông thường của các hãng như Duy Ngọc, An Tâm, An Việt, Vina FaceMask… được các hiệu thuốc Tây dọc đường Nguyễn Phong Sắc bán đồng giá 40.000 đồng/hộp 50 chiếc; trong lúc đó tại các đại lý tạp hóa lại có giá 35.000 đồng/hộp cùng loại. So sánh với giá khẩu trang cùng loại cách đó 2 ngày thì đã tăng 5.000 đồng -10.000 đồng/hộp. Thậm chí, có những loại khẩu trang rẻ, trước đó giá chỉ 20.000 đồng - 25.000 đồng/hộp nay cũng tăng lên 35.000 đồng - 40.000 đồng/hộp.

Theo lý giải của các hộ kinh doanh, do nhu cầu tăng nên các nhà phân phối tăng giá bán, do nhập giá cao nên phải bán ra giá cao mới có lãi. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng người kinh doanh thấy nhu cầu tăng nên tự ý nâng giá.