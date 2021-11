Khen thưởng Chuyên án phá đường dây lô đề tiền tỷ ở Thái Hòa

Người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề tiền tỷ ở Thái Hòa (Baonghean.vn) - Số tiền các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc từ tháng 7/2021 đến 16/11/2021 là hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 22/11/2021, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa trao thưởng cho tập thể Công an thị xã với thành tích phá thành công Chuyên án 921B, bắt 13 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.



Sau 3 tháng trinh sát, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đến khoảng 19h ngày 16/11/2021, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an huyện Nghĩa Đàn đồng loạt ra quân, phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề do Vũ Thị Hà Phương (SN 1978), trú khối Quang Vinh, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa cầm đầu.

Đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề lớn nhất từ trước tới nay tại thị xã Thái Hòa với tổng số tiền tham gia đánh bạc tính từ ngày Công an thị xã Thái Hòa áp dụng biện pháp nghiệp vụ trên 100 tỷ đồng.

Các đối tượng hoạt động tinh vi với hơn 10 “mắt xích” là họ hàng, bạn bè, thân thiết, các cơ sở hoạt động được trang bị vững chắc, nhiều vòng bảo vệ.