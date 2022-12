Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu của Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 24/12, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022.

Trong năm 2022, hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Khối Doanh nghiệp đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận. Qua đó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được duy trì hiệu quả thông qua các mô hình thiết thực như: “Túi thuốc yêu thương”, “Tu sửa nhà ở cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, “Mùa Đông ấm”, “Xuân tình nguyện”, “Đông ấm cho em”, “Xuân ấm tình thương”... Kết quả toàn Đoàn đã trao tặng được gần 5.000 suất quà có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đoàn Khối chỉ đạo thành công 100% Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, để lại dấu ấn về chuyển đổi số và sức sáng tạo của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp. Toàn đoàn đã tổ chức hàng chục công trình, phần việc thanh niên với trị giá gần 800 triệu đồng để chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Trong năm, có 4 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp tư nhân được thành lập mới ở nhiều lĩnh vực, giới thiệu 205 đoàn viên ưu tú, kết nạp 167 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng.

Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” là phong trào then chốt, thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó khơi dậy tiềm năng và sức lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật, công nhân lao động có tay nghề cao. Trong năm 2022, toàn đoàn đã có gần 500 ý tưởng, sáng kiến áp dụng trong thực tiễn, góp phần tạo ra nhiều giá trị cho doanh nghiệp.

Nhiều cách làm hiệu quả đã khơi dậy sự sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên lao động như: Phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong công ty” của Đoàn Công ty Điện lực Nghệ An, Đoàn Công ty CP Bao bì Tân Khánh An, Chi đoàn Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nghệ An. Phong trào “Mỗi tuần một ý tưởng sáng tạo” của Đoàn Công ty Xăng dầu Nghệ An thu về hơn 120 sáng kiến được công nhận và áp dụng; Đoàn Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với “Hội thi Sáng kiến kỹ thuật” thực hiện từ năm 2014; Đoàn Ngân hàng BIDV Nghệ An, BIDV Phủ Diễn với giải thưởng “Ngôi sao kinh doanh” được triển khai thường kỳ.

Để phát huy những thành quả đã đạt được, đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trọng tâm là nhiệm vụ nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực hoạt động của Đoàn trong doanh nghiệp. Kịp thời kiện toàn và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, nhất là tại các đơn vị khó khăn, các doanh nghiệp tư nhân.

Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần đặt lên hàng đầu, Đoàn Khối phải là nơi cung cấp các thông tin chính thống, có tính định hướng và tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện.

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp cần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn để phát huy tinh thần tương thân tương ái trong tuổi trẻ khối Doanh nghiệp của tỉnh.

Cuối cùng, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào Đoàn thanh niên đổi mới, sáng tạo phục vụ chuyên môn để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.