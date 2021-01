Khen thưởng tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy, bắt đối tượng giấu 1 bánh heroin và 12.400 viên ma túy dưới yên xe máy

Bắt đối tượng giấu 1 bánh heroin và 12.400 viên ma túy dưới yên xe máy (Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ vận chuyển ma túy “khủng”.Tang vật thu giữ trong cốp dưới yên xe máy 1 bánh heroin và 12.400 viên hồng phiến.

Dự buổi lễ, có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Quỳ Châu.



Như Baonghean.vn đã đưa tin, ngày 10/1, Công an huyện Quỳ Châu nắm bắt được thông tin có đối tượng ở xã Mường Nọc (Quế Phong) đang móc nối với các đối tượng người Mông ở xã Tri Lễ (Quế Phong) sẽ vận chuyển một số lượng ma túy lớn theo tuyến Quốc lộ 48 đưa về xuôi tiêu thụ.

Trong đợt này, lực lượng Công an huyện Quỳ Châu mở cao điểm trấn áp tội phạm. Liên tiếp bắt 10 vụ phạm tội ma túy; 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, 3 vụ tàng trữ sử dụng pháo nổ; 4 vụ vận chuyển trái phép lâm sản; Tang vật thu giữ gồm: 342g heroin, 15.000 viên hồng phiến, 18 kg quả thuốc phiện, 7 kg pháo các loại; 6,5 m3 gỗ, 2 xe ô tô, 20 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Kế Kiên

Đồng chí Bùi Thanh An chúc mừng, biểu dương thành tích của Công an huyện Quỳ Châu trong công tác điều tra, phá Chuyên án ma túy 2021H. Đồng chí mong muốn, Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ, nghiệp vụ để xác lập và triệt phá các chuyên án về ma túy, buôn bán pháo nổ trái phép, nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh./.