Khi nào pin rắn thật sự xuất hiện trên xe điện? Pin rắn dự kiến ứng dụng nhỏ từ 2030, phổ biến 2035 theo Hiệp hội Kỹ thuật Ô tô Trung Quốc. Xinwangda công bố pin rắn polymer 400 Wh/kg, cảnh báo mốc 2027 quá lạc quan.

Pin rắn đang được kỳ vọng sẽ thay đổi trải nghiệm xe điện, nhưng các mốc thời gian chính thức cho thấy người dùng còn phải chờ thêm. Theo bản đồ công nghệ dành cho ô tô tiết kiệm năng lượng và xe điện do Hiệp hội Kỹ thuật Ô tô Trung Quốc công bố, pin rắn toàn phần chỉ dự kiến có ứng dụng quy mô nhỏ từ năm 2030 và phổ biến vào khoảng 2035, khi hiệu suất, chi phí và khả năng thích ứng môi trường đạt mức phù hợp hơn với nhu cầu người dùng. Cùng lúc, Xinwangda giới thiệu mẫu pin rắn polymer thế hệ đầu tiên với mật độ năng lượng 400 Wh/kg, nhưng lãnh đạo doanh nghiệp này vẫn thận trọng với các mốc công nghiệp hóa sớm như 2027.

Mốc 2030–2035: dự báo từ Hiệp hội Kỹ thuật Ô tô Trung Quốc

Bản đồ công nghệ mới nhấn mạnh lộ trình phát triển thận trọng đối với pin rắn toàn phần. Cụ thể:

Từ 2030: bắt đầu có ứng dụng ở quy mô nhỏ.

Khoảng 2035: công nghệ được kỳ vọng phổ biến toàn cầu, nhờ cân bằng tốt hơn giữa hiệu suất tổng thể, chi phí và độ bền trong nhiều điều kiện môi trường.

Những mốc này cho thấy chặng đường từ nghiên cứu sang thương mại vẫn còn nhiều bước chuyển giao, đặc biệt ở khâu tối ưu vật liệu, an toàn và chi phí sản xuất.

Pin rắn polymer 400 Wh/kg của Xinwangda

Tại Hội nghị Phát triển Ngành Pin Năng Lượng Tái Tạo ngày 23/10, ông Xú Trung Lĩnh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung ương của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Xinwangda (Trung Quốc), giới thiệu sản phẩm pin rắn polymer mang tên “Xin·Bích Thiên”. Đây là thế hệ pin rắn đầu tiên của hãng, đạt mật độ năng lượng 400 Wh/kg.

1761639855417.png

Mức mật độ năng lượng này cho thấy tiềm năng tăng phạm vi hoạt động của xe điện nếu được triển khai trên sản phẩm thương mại trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn nhấn mạnh lộ trình phát triển thực tế phải tuân theo quy luật của quá trình thương mại hóa.

Sản xuất hàng loạt: thận trọng với mốc 2027, cùng tồn tại với pin lithium lỏng

Ông Lương Nhược, Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Chiến lược của Xinwangda, cho biết pin rắn có thể bắt đầu được sản xuất thử nghiệm từ sau năm 2030, nhưng sẽ còn song song tồn tại với pin lithium lỏng trong thời gian dài. Theo ông, các tuyên bố từ một số doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ về mốc công nghiệp hóa vào năm 2027 là “hơi quá tự tin”.

Quan điểm này phù hợp với thực tế phát triển công nghệ pin: các nền tảng cũ như pin axít chì đã cùng tồn tại với các thế hệ pin mới suốt hơn 100 năm. Với pin rắn, việc chuyển đổi toàn phần cần thêm thời gian để giải quyết các thách thức về vật liệu, chuỗi cung ứng và kiểm chứng độ tin cậy ở nhiều kịch bản vận hành.

Ý nghĩa với người dùng xe điện

Với lộ trình hiện tại, người dùng có thể kỳ vọng những ứng dụng pin rắn đầu tiên ở quy mô hạn chế sau 2030, trước khi thấy công nghệ xuất hiện rộng rãi hơn khoảng 2035. Trong giai đoạn chuyển tiếp, thị trường nhiều khả năng vẫn dựa vào pin lithium lỏng, trong khi pin rắn dần được thử nghiệm, tinh chỉnh và mở rộng phạm vi ứng dụng.

Điều này đồng nghĩa các mẫu xe điện trong vài năm tới sẽ tiếp tục tối ưu hóa công nghệ pin hiện tại song song với nghiên cứu pin rắn, thay vì có một bước nhảy vọt tức thời về phạm vi hoạt động hay tốc độ sạc chỉ nhờ thay đổi công nghệ pin.

Tổng hợp mốc và dữ kiện chính

Mốc/Thông tin Chi tiết 2030 Pin rắn toàn phần dự kiến ứng dụng quy mô nhỏ (theo Hiệp hội Kỹ thuật Ô tô Trung Quốc) 2035 Công nghệ kỳ vọng phổ biến toàn cầu; hiệu suất, chi phí, thích ứng môi trường phù hợp hơn 23/10 Xinwangda giới thiệu pin rắn polymer “Xin·Bích Thiên” Mật độ năng lượng 400 Wh/kg (theo Xinwangda) Lộ trình sản xuất Sau 2030 có thể bắt đầu sản xuất thử nghiệm; song song tồn tại với pin lithium lỏng Mốc 2027 Được đánh giá là “hơi quá tự tin” khi nói về công nghiệp hóa (quan điểm của Xinwangda)

Kết luận

Những thông tin mới cho thấy kỳ nguyên pin rắn trên xe điện sẽ đến theo cách tiến hóa: bắt đầu quy mô nhỏ sau 2030 và phổ biến vào khoảng 2035. Dù đã có sản phẩm pin rắn polymer 400 Wh/kg được công bố, các bên trong ngành vẫn thận trọng với mốc công nghiệp hóa sớm và cho rằng pin rắn sẽ cùng tồn tại với pin lithium lỏng trong một thời gian dài. Đây là lộ trình phù hợp với các quy luật phát triển của công nghệ pin và chuỗi cung ứng.