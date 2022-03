Khi Quang Hải muốn thoát 'tấm áo chật' V.League

Có rất nhiều luồng suy nghĩ và ý kiến khác nhau liên quan đến cầu thủ số 1 của đội bóng Thủ đô và bóng đá Việt. Đó là điều tốt, là điểm cộng đáng mừng, đáng tự hào cho bóng đá nói chung và sự nghiệp của các tài năng bóng đá thời mở cửa nói riêng.

Quang Hải có “hộ khẩu”, “lý lịch” gắn với Hà Nội FC, gắn với thành công vang dội của đội bóng này (5 lần vô địch, 5 lần á quân V. League, 2 lần đoạt Cup quốc gia, 4 lần đoạt Siêu cup quốc gia, tứ kết AFC Cup, chung kết Liên khu vực) cũng như bước thoát ra khỏi vùng trũng vươn ra khu vực và thế giới của bóng đá Việt những năm gần đây (Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019, vòng 3 World Cup khu vực châu Á). Quang Hải vì vậy phải hoàn thành tốt nhất có thể nhiệm vụ với đội bóng chủ sân Hàng Đẫy danh giá, nhưng đồng thời cũng gánh nhiệm vụ vẻ vang ở ĐT Việt Nam hay U23 Việt Nam, hiện nay cũng như thời gian tới.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tập luyện chuyên nghiệp trước tin đồn rời Hà Nội FC. Ảnh: Zing

Với tài năng và tầm vóc vốn có của Quang Hải, đội bóng chủ quản và đội tuyển quốc gia tuy hai mà một, là hai vai chung gánh, không thể nặng nhẹ khác nhau. Đội bóng chủ quản có công đào tạo, nuôi dưỡng, trả lương, thưởng, lót tay, sự trung thành… theo thời hiệu của hợp đồng lao động. Đội tuyển quốc gia nâng tầm vóc, định giá đúng giá trị của từng tuyển thủ và chắp thêm cánh cho họ để phục vụ tốt hơn cả đội chủ quản lẫn đội tuyển quốc gia.

Sở dĩ phải nói dài dòng như vậy là bởi nhân sự việc Quang Hải có thể không ký tiếp gia hạn hợp đồng và đi tìm một bến đỗ mới, ai đó đang nghĩ về việc cầu thủ người Đông Anh đã không trọn vẹn với “chữ tình”, thậm chí quá…tham lam, coi trọng quá mức tiền bạc để dứt áo chuyển đi.

Thực ra, tình cảm, tiền bạc là chuyện không dễ nói với bất kỳ ai, không thể cân đong đo đếm với các tài năng, các ngôi sao như Quang Hải. Đội bóng chủ quản, tất nhiên sẽ vận hành theo các quan điểm có lợi nhất cho cả đội, từ Chelsea đỉnh cao thế giới đến Hà Nội FC đỉnh cao đất Việt. Có thể là chuyện không thể đặc cách hay phá trần (lương, thưởng, lót tay…) cho bất cứ ai, là chuyện một cá nhân dù xuất chúng cũng không thể vượt lên một tập thể, nhất là bóng đá, môn thể thao tập thể điển hình. Đình Trọng cũng là ngôi sao của Hà Nội FC, rất khó để so sánh với Quang Hải nhưng đã “bất ngờ” chuyển đi, như một tiếng chuông cảnh báo? Các ông thầy vốn là công thần của đội bóng như Triệu Quang Hà, Văn Sỹ Sơn, nhất là Chu Đình Nghiêm đã lần lượt rời đi theo nguyên lý bất di bất dịch đó của một doanh nghiệp làm bóng đá, thì tất nhiên Quang Hải cũng đến lượt đứng trước “ngưỡng” đặt cố định đó mà thôi?

Quang Hải chính là cái tên được kỳ vọng nhất. Ảnh: VFF

Nhưng Quang Hải có một điều đặc biệt so với những ông thầy hay cầu thủ nói trên là “tấm áo” V. League lâu nay đã quá chật so với tầm vóc vốn có của cầu thủ này, nhìn ở phương hướng phát triển có lợi cho cá nhân Quang Hải cũng như bóng đá Việt. Hãy nhìn lại quá trình ĐT Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup và AFF Cúp 2021 để thấy, bóng đá Việt hiện tại đủ sức “chọi” với khu vực và châu lục may ra chỉ có Quang Hải và Hoàng Đức?

Bài học Chanathip của ĐT Thái Lan, 2 bàn thắng dễ như không của ngôi sao này trong trận bán kết lượt đi gặp ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2021 nói lên rất nhiều điều để không chỉ Quang Hải động lòng mà nhiều người có chức trách của bóng đá Việt phải suy nghĩ, tìm lối thoát. Các chuyên gia bóng đá, thậm chí ngay cả đối thủ Thái Lan cũng khẳng định như đinh đóng cột con đường duy nhất đúng, đó là những người như Quang Hải, Hoàng Đức…phải ra nước ngoài thi đấu để nâng tầm, để phát triển. Tất nhiên, phải rút ra bài học sau khi những Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu… đi ra rồi lại về mà không học được điều gì đáng kể?

HLV Park Hang-seo và tiền vệ Quang Hải tham dự họp báo sau trận đấu. Ảnh: tư liệu

Vậy nên, tự cá nhân Quang Hải, đội bóng chủ quản Hà Nội FC cũng như tất cả chúng ta hãy đồng lòng ủng hộ anh tìm được bến đỗ mới phù hợp nhất, vừa sức nhất và có cơ hội thăng tiến nhất như cách Chanathip đã từng làm. Đó có thể là một đội bóng vừa tầm ở Hàn Quốc hay Nhật Bản như các chuyên gia đang gợi ý. CLB Hà Nội có thể phải mất thời gian và nguồn lực để củng cố lực lượng sau khi Quang Hải rời đi. V. League hàng tuần sẽ thiếu đi một cầu thủ nhỏ con, có cái chân trái cực khéo, những đường chuyền cực dị và những tình huống tỏa sáng của một thiên tài nhưng tin chắc chắn “hậu duệ” của anh sẽ xuất hiện đây đó, theo cách của anh hoặc bất cứ cách nào khác?

Hãy mừng cho Quang Hải khi cầu thủ này luôn mang ý chí tiến lên, không bao giờ bằng lòng với chính mình. Bóng đá Việt hay bất cứ đâu cũng luôn cần một con người như thế, cho dù nếu xuất ngoại ở tuổi 25 là hơi muộn. Nhưng trong trường hợp này, muộn còn hơn không, còn hơn mọi sự bằng lòng, thỏa mãn, không lối thoát còn vướng vất đâu đây./.