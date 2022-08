Khi sân Vinh mở hội

(Baonghean.vn) - Vòng 14, V-League 1-2022 trên sân Vinh diễn ra trận đấu tâm điểm Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội FC. Lần đầu tiên sau nhiều mùa giải “chảo lửa” thành Vinh mới chật kín khán giả. Theo thiết kế, sân Vinh có sức chứa 18.000 chỗ. Vậy vì sao, trận đấu này người hâm mộ lại “mở hội” trên sân nhà? Trước đó, Sông Lam Nghệ An để thua liên tiếp 2 trận trên sân khách Hàng Đẫy trước Hà Nội FC và Viettel nhưng không hề làm thất vọng khán giả nhà, là vì sao?

Ai cũng biết, vòng 14 mở đầu cho giai đoạn lượt về đầy khốc liệt của V-League. Trận đấu trên sân Vinh lại là nơi 2 đội đang tạm xếp nhất, nhì bảng lượt đi “đấu” nhau. Nếu Sông Lam Nghệ An thắng, họ sẽ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 6 điểm, sẽ khiến cho cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn. Và cũng nhiều người biết, đã 7 năm qua dù trên sân nhà nhưng Sông Lam Nghệ An không thắng được Hà Nội FC, kể cả trận đấu giành ngôi vô địch 2011 cũng chỉ có kết quả hòa 1-1 mà thôi. Nhưng lần này có thể khác khi Sông Lam Nghệ An đang thực sự trở lại như một thế lực, họ từng chịu thua tức tưởi ở trận lượt đi khi thế trận tốt hơn, ghi bàn trước…Và trận lượt về này là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Huy Hoàng và các học trò trả “cả vốn lẫn lãi” trước đối thủ số 1 này?

Và từ đó, khán giả ùn ùn kéo tới sân Vinh để chứng kiến cuộc thư hùng giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC. Trận này Sông Lam Nghệ An dù thiếu vài nhân tố chủ lực nhưng vẫn chơi hay như thường lệ, vươn lên dẫn trước nhờ đòn đánh phủ đầu mà Huy Hoàng chủ trương và học trò thực hiện suôn sẻ, đẹp mắt.

Nhưng ai cũng biết, Hà Nội FC là đội bóng cực mạnh, từng liên tiếp chiến thắng 7 trận vừa qua, họ dễ dàng làm chủ thế trận, buộc Sông Lam Nghệ An phải lùi sâu chống đỡ. Một thoáng sơ sểnh của hàng thủ chủ nhà là đủ để tiền đạo ngoại khủng người Braxin Lucao kết thúc gọn ghẽ, gỡ hòa cho đội khách. Sông Lam Nghệ An cực kỳ ngoan cường trong phòng thủ, có số má khi cố tình chơi phòng ngự-phản công nhưng với lực lượng hiện tại, trước đối thủ đẳng cấp Hà Nội FC, một trận hòa trên sân nhà không phải là điều tồi tệ. Thậm chí, đó là một trận đấu hay mọi nhẽ trong 90 phút bóng lăn và nếu bóng đá Việt luôn có những trận đấu chất lượng đỉnh cao như thế, hoàn toàn không phải lo nghĩ việc khán giả có đến sân cổ vũ hay không mà cái chính phải lo là công tác an ninh, trật tự, lo việc bán vé cho khán giả dễ dàng tiện lợi, lo các dịch vụ liên quan…

Được biết, sân Vinh vừa được sửa chữa, tân trang mọi mặt, đảm bảo yêu cầu thi đấu đỉnh cao và chất lượng dịch vụ phục vụ khán giả đến sân cổ vũ đội bóng không thua kém bất cứ sân đấu hàng đầu nào ở nước ta. Đó cũng là điểm cộng quan trọng để thu hút khán giả bên cạnh việc cốt tử là Sông Lam Nghệ An thi đấu thăng hoa, cống hiến, coi khán giả là phần máu thịt không thể thiếu được của bóng đá.

Cũng được biết, sở dĩ sân Vinh chật cứng, không còn một chỗ trống nào trong trận Sông Lam Nghệ An-Hà Nội FC mới đây còn là do có thêm một lực lượng cổ động viên thứ 3 vào sân cổ vũ nhiệt thành không kém gì đội chủ nhà là khán giả của đội láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sang tiếp sức.

Gần đây, có chuyện rất vui là nhiều cổ động viên Sông Lam Nghệ An đồng hành cùng cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cổ vũ đội bóng thi đấu trên sân nhà và cả một số sân khách khác. Không phải là chuyện “có đi có lại” mà là chuyện tình yêu bóng đá sâu nặng, hàng xóm vui thì mình cũng vui lây, góp sức cho hàng xóm cũng là tăng sức mạnh cho chính mình của những người anh em từng trong một nhà, trong một đội bóng… Điều thú vị là một trận đấu trên sân Vinh có 3 lực lượng cổ động viên của Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng ra sức cổ vũ cho bóng đá đẹp, bóng đá cống hiến, tuyệt đối không có chuyện pháo sáng hay xô xát, to tiếng giữa các bên…

Và đó là khi sân Vinh mở hội với niềm vui, sự mong mỏi cho đội bóng thân yêu Sông Lam Nghệ An từng bước tìm lại vinh quang, cho các cầu thủ con cưng tỏa sáng, cho bóng đá Việt đi ra biển lớn một cách vững vàng, chuyên nghiệp và tiến kịp các nền bóng đá tiên tiến của khu vực, châu lục và thế giới. Khi “con tim vui trở lại”, khán giả đến sân Vinh và các sân khác cổ vũ nhiệt thành, có thêm sự tiếp ứng từ trên khán đài của bè bạn, anh em, Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, tạo nên những cột mốc mới đáng tự hào, mà trận hòa trước đối thủ đẳng cấp Hà Nội FC là một minh chứng cụ thể cho sức mạnh vươn tới này, ngay từ hôm nay…