Khí thế thi công đầu năm trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Quý Mão, sáng 7/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 theo tinh thần đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, kịp thời động viên công dân lên đường nhập ngũ.

(Baonghean.vn) - Đến 10h ngày 7/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt công tác giao, nhận quân nhân năm 2023 đảm bảo 100% quân số và đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

(Baonghean.vn) - Năm nay, TP. Vinh có 130 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. 100% thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, phẩm chất chính trị.

(Baonghean.vn) - Sáng 7/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Diễn Châu, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

(Baonghean.vn) - Vòng 2 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An phải hành quân ra người láng giềng Đông Á Thanh Hóa và được coi là chuyến đi đầu Xuân “đến dễ, về khó”. Khi bước khởi đầu không được ưng ý (hòa 1-1 dù chơi trên cơ trước SHB Đà Nẵng) trên sân nhà.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Singapore nhằm khẳng định đưa hợp tác kết nối kinh tế hai nước lên tầm cao mới trong bối cảnh một loạt các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực và đi vào triển khai.

(Baonghean.vn) - Chồng, cha, ông, cố chúng tôi là ông Thái Ngô Dương, sinh năm 1933, trú quán xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã từ trần vào lúc 19h5’ ngày 2/2/2023 (tức là ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão). Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra ở cơ sở tại thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, bắt giữ 13 đối tượng.