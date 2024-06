Kinh tế Kho bạc Nhà nước Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Với mục tiêu “Sự hài lòng của khách hàng là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị”, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ảnh trang 1: Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh: SV

Trong những năm qua, KBNN Nghệ An đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác CCHC trên các lĩnh vực theo hướng tinh gọn, hiệu lực, an toàn và hiệu quả, nhằm thực hiện tốt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030: “Xây dựng Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho ngân sách nhà nước; thực hiện tốt chức năng tổng kế toán nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức gắn với tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu khác của ngành Tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”.

Theo đó, cùng với ngành Tài chính và hệ thống KBNN nói chung, KBNN Nghệ An đã nỗ lực thay đổi toàn diện và tích cực trên các lĩnh vực hoạt động từ cơ chế, quy trình nghiệp vụ đến cải tổ, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác triển khai, kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN). Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng Kế toán Nhà nước cho biết: “Thời gian qua, đơn vị tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thành công các ứng dụng liên thông trong nghiệp vụ như dịch vụ công trực tuyến - TABMIS-TTSPĐT- TTLKB, chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD)… Việc triển khai liên thông các ứng dụng đã giúp giảm áp lực công việc cho công chức kiểm soát chi; đồng thời bảo đảm cho các công chức kiểm soát chi có điều kiện, thời gian kiểm tra các khoản chi một cách chặt chẽ, đầy đủ, tránh các rủi ro xảy ra, nhất là thời điểm cuối năm khi lượng hồ sơ chứng từ tăng lên đột biến, không lo bị quá tải như trước đây. Có thể thấy, việc triển khai quy trình liên thông các ứng dụng đã giúp KBNN Nghệ An phục vụ nhanh chóng người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách”.

Nổi bật trong công tác CCHC là việc triển khai diện rộng quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại Internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách, đến nay đã triển khai đến 100% các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, hàng tháng các đơn vị sử dụng ngân sách không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện và viễn thông KBNN tự động thanh toán theo ủy quyền của đơn vị, từ đó giảm thiểu chi phí xã hội, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Đối với KBNN, đã giảm thiểu thời gian xử lý, khối lượng công việc cho công chức kho bạc.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An luôn đổi mới hoạt động đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng. Ảnh: SV

Thường xuyên phối hợp và cung cấp kịp thời và chính xác số liệu thu, chi ngân sách trên địa bàn, giúp lãnh đạo các cấp có đủ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong việc phát triển kinh tế, xã hội.

KBNN Nghệ An là đơn vị tiên phong trong triển khai các quy trình nghiệp vụ của hệ thống KBNN; Tổ chức công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi.

Duy trì có hiệu quả mô hình 3 không “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần”. Trong quá trình thực hiện, KBNN Nghệ An luôn quán triệt tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành nhiệm vụ đối với từng công chức, kiểm tra giám sát công chức chấp hành quy chế làm việc, tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định gửi KBNN; chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của KBNN; các khoản chi NSNN phải yêu cầu bổ sung hồ sơ được hướng dẫn đầy đủ ngay từ lần trả lại đầu tiên; Tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch khi làm thủ tục thanh toán tại KBNN; Không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; Các trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, từ chối nhiều lần đều phải có giải trình cụ thể để xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục…

Cùng với đó, tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ công chức ngày càng được đổi mới theo tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Mỗi cán bộ, công chức đã chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nghiên cứu, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn; hòa nhã, thân thiện, đúng mực trong giao tiếp với khách hàng, tạo sự thoải mái và niềm tin cho khách hàng khi đến giao dịch, góp phần nâng cao vị thế của KBNN Nghệ An. Vận động, tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc truy vấn biến động số dư các tài khoản kịp thời chính xác triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN để góp phần phòng ngừa, hạn chế rủi ro, thất thoát đối với các đơn vị sử dụng NSNN… Đồng thời, KBNN Nghệ An luôn chủ động tiếp nhận các ý kiến, phản hồi, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trong quá trình giao dịch.

KBNN Nghệ An luôn thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra trong nội bộ; đẩy mạnh và mở rộng công tác giám sát từ xa các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước để chủ động phát hiện, phòng ngừa, cảnh báo các tồn tại, sai sót, rủi ro tại các đơn vị. Việc giám sát từ xa thời gian qua đã giúp KBNN Nghệ An kịp thời phát hiện tồn tại, sai sót, vi phạm trong các mặt hoạt động để kiểm tra, xác minh và báo cáo lãnh đạo KBNN các cấp xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đối tượng giám sát từ xa thuyết minh, giải trình liên quan đến tồn tại, sai sót, vi phạm.

“ Với những nỗ lực trong công tác CCHC, năm 2023 KBNN Nghệ An đứng vị trí thứ hai về Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC- PAR INDEX khối các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh và được đánh giá tỷ lệ hài lòng 97,06% , xếp Top 10 KBNN toàn quốc về mức độ hài lòng của các đơn vị, tổ chức cá nhân thông qua kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng do KBNN tổ chức dành cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh đối với KBNN Nghệ An tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Ông Ông Vĩnh Đức - Phó Giám đốc KBNN Nghệ An

Thời gian tới, KBNN Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức. Đồng thời tiếp tục cầu thị, lắng nghe ý kiến phản ánh của đơn vị, khách hàng giao dịch... để vừa chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động, vừa nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán. Tiến tới mục tiêu xây dựng KBNN hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hoàn thiện KBNN điện tử, hướng tới hình thành “Kho bạc số”./.