Kho bạc Nhà nước Nghệ An: Dịch vụ công trực tuyến đạt gần 100%

Năm 2021, với mục tiêu và phương châm hành động: “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp 100% các thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Cổng Dịch vụ công quốc gia; nâng cao chất lượng dịch vụ của KBNN Nghệ An”, KBNN Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An

Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu. Tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định, quy trình, thủ tục, thời gian kiểm soát chi.



Kho bạc thường xuyên cung cấp thông tin, số liệu và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu, chi NSNN, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành ngân sách của chính quyền các cấp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận sự nỗ lực của Kho bạc Nhà nước Nghệ An trong năm 2021. Ảnh: Quang An