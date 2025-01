Kinh tế Kho bạc Nhà nước Nghệ An hướng tới kho bạc số vào năm 2030 Năm 2024, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, ngành đã thực hiện rất hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và mục tiêu hướng tới kho bạc số vào năm 2030.

Năm 2024, Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện mục tiêu và phương châm hành động: “Tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các đề án, chính sách theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030; kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát huy tính chủ động, sáng tạo của công chức trong quá trình thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ”.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An Bằng khen cho các đơn vị, các nhân đạt thành tích trong năm 2024. Ảnh: PV

Thực hiện tốt công tác thu và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước

Công tác thu ngân sách Nhà nước trên nền tảng công nghệ thông tin cùng đổi mới trong cải cách hành chính đã giúp cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An luôn đạt kết quả cao trong việc thu ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng thương mại triển khai tốt các nội dung phối hợp thu ngân sách nhà nước và ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính qua ngân hàng thương mại (hợp tác giữa Kho bạc Nhà nước Nghệ An với các ngân hàng thương mại: Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, MBBank, LienVietPostBank, VPbank và ACB). Điều đó đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế . Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã phối hợp với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại triển khai thu thuế điện tử trên phần mềm ETAX, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu thu, nộp hàng ngày với các ngân hàng thương mại đảm bảo số thu phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước và truyền dữ liệu cho Kho bạc Nhà nước trong ngày... Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2024 ước đạt hơn 149% kế hoạch.

Cùng với thực hiện tốt công tác kế toán Nhà nước (như tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN...). Kho bạc Nhà nước Nghệ An luôn tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Thời gian qua, ngành đã bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, UBND tỉnh Nghệ An về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2024. Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của ngân sách nhà nước; cụ thể: kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước trong năm 2024 (không bao gồm lệnh chi tiền) ước đạt gần 95% dự toán được giao...

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hoàng Sáng

Kho bác Nhà nước Nghệ An đã cung cấp 11/11 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị khối an ninh, quốc phòng) với lượng chứng từ chi qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%, thời hạn tiếp nhận hồ sơ trong vòng 8 giờ từ khi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước gửi lên dịch vụ công trực tuyến.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Hướng tới mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số và chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đề ra các nhiệm vụ trong năm 2025: Bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, UBND tỉnh Nghệ An để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu được UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước giao; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và các ngân hàng thương mại để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước nhằm tập trung kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và của UBND tỉnh, hướng dẫn của KBNN trong quản lý, điều hành ngân sách năm 2025 để tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, quỹ, tài sản của Nhà nước; thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin, báo cáo đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, nhằm hạn chế tối đa sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Sáng

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghiêm quy trình một cửa trong giao dịch tại Kho bạc Nhà nước; ứng dụng triển khai có hiệu quả các chương trình tin học ứng dụng trong công tác kế toán, thanh toán và kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Tăng cường cảnh báo rủi ro trong quá trình thực hiện kiểm soát chi tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước để các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động có biện pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ngân sách.

Thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị Kho bạc Nhà nước với phương châm hướng tới nền hành chính phục vụ; Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên và của đơn vị.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện văn minh công sở và thường xuyên cập nhật các chính sách, chế độ mới của Đảng, Nhà nước, của ngành; quán triệt, chỉ đạo chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ; đoàn kết thống nhất xây dựng nội bộ vững mạnh; đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý.