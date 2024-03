Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, cơ chế chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng nâng cao hiệu quả đầu tư công, nên từ năm 2023 đến hết ngày 31/01/2024, tỉnh Nghệ An đã thực hiện giải ngân đạt 95,04% kế hoạch vốn đầu tư công (KHV ĐTC) được giao. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt của chính quyền cấp ủy địa phương.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp: Đối với cơ quan chính quyền các cấp, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tổng hợp số liệu giải ngân định kỳ, chủ động báo cáo đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm soát, thanh toán nguồn vốn đầu tư để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, tham gia với các cơ quan chức năng về việc ban hành cơ chế chính sách liên quan đến vốn đầu tư công nhằm đảm bảo kịp thời, đảm bảo tính khả thi phù hợp tình hình thực tiễn trong quá trình giải ngân. Ngoài ra, để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra trong việc giải ngân, Kho bạc Nhà nước Nghệ An chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý chuyển nguồn kế hoạch vốn năm 2023 để sớm thực hiện giải ngân.

Đối với các phòng chuyên môn và Kho bạc Nhà nước Nghệ An trực thuộc: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước về cơ chế chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và các văn bản chỉ đạo điều hành ngân sách năm 2024, để phổ biến, quán triệt các cơ chế chính sách đến cán bộ công chức trong đơn vị, nhằm nắm bắt, thực hiện tốt công tác giải ngân theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An cấp huyện thực hiện cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo đúng yêu cầu của cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, giám sát, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện tại địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xử lý chứng từ, thực hiện cải cách hành chính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Nghệ An nhằm tăng hiệu suất xử lý công việc.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (gọi tắt là CĐT): Phối hợp chặt chẽ với các CĐT trong việc đẩy mạnh giao dịch thanh toán qua Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xử lý hồ sơ qua DVCTT. Phối hợp trao đổi thông tin với các sở, ngành có liên quan để tham mưu báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Việc giải ngân kịp thời vốn đầu tư công ở tỉnh Nghệ An với công trình trọng điểm quốc gia tuyến cao tốc Bắc - Nam và tuyến đại lộ 72m nối thành phố Vinh - Cửa Lò, sẽ tạo thành mạng lưới giao thông huyết mạch, tạo điều kiện tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An cho hay: Năm 2024 được kỳ vọng là một năm tăng trưởng, Kho bạc Nhà nước Nghệ An sẽ không ngừng nỗ lực, tích cực triển khai các phương án phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, góp phần quan trọng cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.