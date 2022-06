Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

(Baonghean.vn) - Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự lựa chọn và kết quả làm đẹp tốt nhất, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thường xuyên hợp tác với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu; trở thành địa chỉ tân trang nhan sắc uy tín, chất lượng tại Nghệ An, được đông đảo khách hàng tin chọn.



Hợp tác thành công với chuyên gia hàng đầu

Vừa qua, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã hợp tác thành công với bác sĩ Nguyễn Tiến Đạt - Giám đốc chuyên môn Viện thẩm mỹ Dr. Đạt Nguyễn; Nguyên Phó khoa PTTM – Bệnh viện Thẩm mỹ quốc tế Thu Cúc.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Đạt là người từng tham gia nhiều khóa đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ tại Mỹ, Hàn Quốc. Hiện nay, tại Việt Nam, bác sĩ Đạt là chuyên gia giải cứu thẩm mỹ lỗi cho nhiều ca nâng cấp vòng 1, thẩm mỹ mũi, sửa mí, hút mỡ - Tạo hình thành bụng…

Trong hai ngày công tác tại Bệnh viện, bác sĩ Đạt đã trực tiếp tư vấn khám và thực hiện rất nhiều dịch vụ làm đẹp tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn để sở hữu gương mặt cuốn hút và vóc dáng hoàn hảo nhất.

Bác sĩ đã thành công khắc phục lỗi phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng nữ 40 tuổi đến từ Nghi Lộc (Nghệ An) với tình trạng đầu mũi to, dày do sẹo mụn để lại, sống mũi thấp, cánh mũi thô. Với tiêu chí thu gọn cánh mũi, hạn chế đầu mũi to và tạo dáng mũi tự nhiên phù hợp với khuôn mặt của khách, sau 90 phút thực hiện nâng mũi cấu trúc, ca phẫu thuật đã thành công, khách hàng đã có một khuôn mặt trẻ trung, tự nhiên. Khách hàng đã phản hồi rất hài lòng với kết quả nâng mũi được chuyên gia trực tiếp thực hiện.

Trường hợp khác là một khách hàng nữ 25 tuổi, đã từng nâng mũi bốn lần nhưng không thành công. Sau khi thăm khám, bác sĩ Đạt đã chỉ định nâng mũi cấu trúc để khắc phục khuyết điểm sống mũi thô, đầu mũi to. Được đánh giá là một ca mũi khó, nhưng sau 90 phút thực hiện, cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn, nữ khách hàng rất vừa ý với chiếc mũi xinh xắn, không khuyết điểm.

Qua hai ngày công tác tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, bác sĩ Đạt đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu cho các bác sĩ tại đây. Bên cạnh trao đổi các kỹ năng chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Tiến Đạt cũng chia sẻ thêm về cách tư vấn cho khách hàng, lựa chọn dáng mũi và phương pháp nâng mũi phù hợp với từng đặc điểm khuôn mặt để đáp ứng mong muốn làm đẹp của mọi đối tượng khách hàng.

Cơ hội được hợp tác với chuyên gia đầu ngành, giúp đội ngũ bác sĩ của Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật kiến thức mới để nâng cao tay nghề về phẫu thuật nâng mũi.

Địa chỉ làm đẹp tin cậy của mọi khách hàng

Đến với Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm bởi sự chuyên nghiệp và tâm huyết của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế. Với việc chú trọng đào tạo chuyên môn nhằm nâng cao tay nghề để phục vụ khách hàng một cách chu đáo, chuyên nghiệp nhất, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đang ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Là cơ sở thẩm mỹ hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tự hào mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ làm đẹp an toàn, hiệu quả nhất.

Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản; Hệ thống phòng mổ đồng bộ, đảm bảo vô khuẩn; Sử dụng vật liệu (sụn mũi, túi độn ngực) chính hãng, chất lượng cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đón đầu ứng dụng nhiều công nghệ mới vào chăm sóc và điều trị da như: Laser Spectra XT giúp giảm nám, tàn nhang hiệu quả, công nghệ Laser Vbeam - tiêu chuẩn Vàng trong điều trị các bệnh lý u máu, bớt máu, bớt đỏ rượu vang, Laser Fractional Co2 tái tạo da, thu nhỏ lỗ chân lông, điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, công nghệ ánh sáng IPL - liệu pháp điều trị mụn an toàn, hiệu quả, công nghệ BodyTite trong phẫu thuật hút mỡ giúp hóa lỏng mỡ nhanh chóng, mang đến vòng eo thon gọn, mảnh mai,... Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cam kết mang tới giá trị thẩm mỹ cao nhất, giúp mọi khách hàng có được sắc đẹp như ý muốn.