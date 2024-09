Suy ngẫm Khoảng lặng! Thiên tai không thể nói trước điều gì, nó giống như khoảng lặng đáng sợ trước mỗi cơn bão. Thế nên, sau mỗi thiệt hại, điều cần nhất là đoàn kết, chia sẻ để nhanh chóng khắc phục, tiếp tục cuộc sống.



Nhiều nhà dân ở TP Thái Nguyên chìm trong biển nước. Ảnh: Vietnamnet Sau bão số 3 (Yagi), mưa lớn gây lũ lụt diện rộng ở các tỉnh phía Bắc. Trong khi đó, việc liên lạc cho người quen bằng điện thoại hoặc qua mạng xã hội ở những vùng thiệt hại tại Quảng Ninh và Hải Phòng rất khó khăn. Mất điện, các phương tiện liên lạc hết pin, một số nơi mạng Internet chưa thông sóng… Điều đó được xem là một “khoảng lặng” thông tin gây ra nhiều lo lắng, cũng như khoảng lặng trước cơn bão.

Bão đã tàn phá nặng nề hệ thống nhà cửa, cây xanh, đặc biệt hệ thống điện lưới và thông tin ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Nhiều vùng khác ở Hà Nội, công trình, cây cối đổ ngổn ngang, phải mất cả tuần mới dọn dẹp được. Nhiều người dùng những từ “oanh tạc”, “tan hoang” để diễn tả sự tàn phá của bão số 3. Và có thêm một “khoảng lặng” nữa, đó là mưa hoàn lưu sau bão gây lũ lụt, sạt lở núi, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân ở nhiều tỉnh miền Bắc.

Thống kê đến 14h chiều 10/9, tức 3 ngày sau bão số 3, có 146 người thiệt mạng, mất tích và hàng trăm người bị thương. Trong khi đó, nước lũ do mưa hoàn lưu sau bão đang tàn phá nặng nề ở nhiều địa phương. Còn thiệt hại về tài sản, hạ tầng, cây xanh… rất lớn, chưa thể thống kê hết.

Mưa lũ khiến nhiều nơi tại Yên Bái ngập sâu. Ảnh: Hoàng Hà/ Vietnamnet

Chúng ta phải mất cả tháng hoặc nhiều hơn thế để khắc phục hậu quả. Nếu như khoảng lặng trước bão gây lo lắng cho con người, thì “khoảng lặng” sau bão làm tốn nhiều công sức, tiền của, thời gian của các cấp, ngành và những người dân vùng thiệt hại. Nhưng có một “khoảng lặng” khác đáng để chúng ta chia sẻ, đồng hành, đó chính là sự lặng lẽ của mỗi cán bộ, lực lượng chức năng và mỗi người dân ở những nơi bị bão, lũ tàn phá. Sau bão, mỗi người một việc, đứng dậy, xúm tay vào dọn dẹp, sắp xếp lại, khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Sẽ còn rất nhiều khó khăn cho chính quyền, các lực lượng và người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhưng đã có nhiều đoàn cán bộ, người dân ở những vùng bình yên đến hỗ trợ chính quyền, các lực lượng chức năng giúp đỡ nhân dân các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão số 3. Những người không đến trực tiếp được vùng thiệt hại, đã góp tiền, nhu yếu phẩm để chuyển đến giúp đỡ nhân dân đang trong cảnh khốn khó do thiên tai. Tất cả, làm xóa tan “khoảng lặng” sau bão.

Với Nghệ An, một địa phương gần như năm nào cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra, cho dù công tác dự báo thời tiết, cảnh báo của các cơ quan chức năng, chính quyền ngày càng làm tốt hơn, nhưng thiên tai không thể nói trước điều gì, nó giống như khoảng lặng đáng sợ trước mỗi cơn bão. Thế nên, sau mỗi thiệt hại, điều cần nhất là đoàn kết, chia sẻ để nhanh chóng khắc phục, tiếp tục cuộc sống.