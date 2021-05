Khoảng lặng cần thiết cho SLNA

Vào ngày 6/5, sau khi họp bàn và đánh giá kỹ tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19, VFF và VPF quyết định tạm dừng V.League từ vòng đấu thứ 13. Đây là phương án bất khả kháng và vì lợi ích chung của cộng đồng lúc này. Theo kế hoạch ban đầu, vòng đấu thứ 13 các đội sẽ thi đấu cùng thời gian lúc 17h00 ngày 7/5.



Việc V.League 2021 một lần nữa hoãn vô thời hạn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các đội bóng. Khi giải đấu trở lại khiến mật độ thi đấu của các đội bóng dày thêm, nhất là với những đội bóng đã vượt qua vòng loại Cúp QG 2021.

SLNA đang chìm sâu trong khủng hoảng. Ảnh: Bá Tuấn Tuy nhiên, nếu xét ở một góc độ tích cực hơn thì đây là khoảng lặng cần thiết cho những đội bóng như SLNA. Sau 12 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ đứng bét bảng với vỏn vẹn 10 điểm sau 12 vòng đấu. Chắc chắn đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ đua trụ hạng ở giai đoạn 2.



Đối thủ ở vòng đấu thứ 13 của SLNA chính là Hà Nội - đội bóng kỵ dơ của Văn Đức và các đồng đội. Kể từ năm 2016 đến nay, SLNA toàn thua Hà Nội FC ngay trên sân nhà. Với phong độ tệ hại như lúc này, đội bóng xứ Nghệ e rằng cũng chẳng thoát khỏi thêm một thất bại nữa.

Hơn nữa Hà Nội FC cũng rất khát thắng để có cơ hội lọt vào top đua vô địch ở giai đoạn 2. Ngoài ra, Quang Hải và các đồng đội cũng mong bốn đội xếp trên mình gồm Quảng Ninh (gặp HAGL), Nam Định (gặp Đà Nẵng), Thanh Hóa (gặp Sài Gòn FC), Bình Dương (gặp TP. HCM) rơi điểm.

Xét trên nhiều phương diện rõ ràng Hà Nội FC tỏ ra vượt trội so với SLNA rất nhiều. Ngược lại khả năng giành chiến thắng của đội chủ sân Vinh trước những vị khách đến từ thủ đô là khá mong manh. Rõ ràng, so với đối thủ là CLB Hà Nội, SLNA chính là đội bóng cảm thấy may mắn hơn khi vòng 13 giai đoạn 1 V.League 2021 bị tạm hoãn vì tình hình phức tạp của dịch Covid-19.

Đây là thời gian để HLV Nguyễn Huy Hoàng vực dậy đội bóng SLNA. Ảnh: Bá Tuấn Quãng nghỉ V.League chính là khoảng lặng cần thiết cho HLV Nguyễn Huy Hoàng và các học trò. Đội bóng xứ Nghệ sẽ có thêm thời gian để nhìn lại mình, ổn định tâm lý để hướng tới giai đoạn “sinh tử” tiếp theo của mùa giải. Và hơn ai hết, HLV Nguyễn Huy Hoàng phải tận dụng tối đa "khoảng thời gian nhàn rỗi" này để đặt dấu ấn của bản thân vào lối chơi của đội nhà.



Ngoài ra quãng nghỉ tới đây sẽ giúp SLNA đón chào sự trở lại của Hoàng Văn Khánh, Igor Jelic, Nguyễn Sỹ Nam, Đặng Văn Lắm, Trần Đình Tiến, Hồ Phúc Tịnh, Peter Samuel... Với sự phục vụ của lực lượng mạnh nhất, SLNA có lý do để tin vào giai đoạn 2 khả quan.

Rõ ràng HLV Nguyễn Huy Hoàng trong vai “kẻ đóng thế” ở SLNA khiến ông chịu nhiều áp lực. Trận đấu gặp Thanh Hóa tại vòng 12 V.League 2021 đánh dấu trận đấu đầu tiên của HLV Nguyễn Huy Hoàng với tư cách HLV trưởng đội SLNA và đó là trận đấu diễn ra không theo đúng kỳ vọng.

Dù thay huấn luyện viên nhưng hình ảnh một đội bóng chệch choạc vẫn còn đó. Họ vẫn chưa thể khắc phục được những điểm yếu cố hữu với hàng loạt những sai lầm cá nhân, lối chơi đơn điệu. Đặc biệt sự phụ thuộc thái quá vào Phan Văn Đức đang giết chết chính họ.

Quãng nghỉ V.League 2021 sẽ là thời gian vàng cho HLV Nguyễn Huy Hoàng chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về lối chơi ở SLNA, giảm bớt sự áp lực vào một ngôi sao và phát huy tối đa tiềm năng của các ngoại binh cùng những cầu thủ trẻ. Dẫu sao HLV Nguyễn Huy Hoàng mới chỉ có trận đấu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng và còn rất nhiều điều ở phía trước./.