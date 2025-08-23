Giải trí Khoảnh khắc đổi đời của ca sĩ Hòa Minzy Hòa Minzy nói giây phút được Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi về MV "Bắc Bling" được bao nhiêu triệu view là lúc cô cảm nhận được mình đã thực sự đổi đời.

Khoảnh khắc đổi đời

2025 có thể nói là năm của Hòa Minzy khi MV Bắc Bling đạt hơn 250 triệu lượt xem, lọt top 1 trending toàn cầu. Tháng 3/2025, cô có cơ hội gặp và trò chuyện với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một sự kiện gặp gỡ thanh niên tiêu biểu. Hòa Minzy đã trình bày ca khúc Bắc Bling và nhận được lời khen từ Thủ tướng.

Tối 16/4, ngay sau buổi gặp gỡ Chủ tịch nước Lương Cường, nữ ca sĩ tiếp tục trình diễn ca khúc Bắc Bling cho Thủ tướng nghe trong một sự kiện khác cùng ngày. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với bà con Lạc Xá: "Hoà nó giỏi quá, các bác có công nhận Hoà nó giỏi không, có tự hào không?".

Hòa Minzy được bắt tay Thủ tướng và Chủ tịch nước trong một thời gian ngắn.

Chia sẻ tại sự kiện công chiếu phim Mưa đỏ, Hòa Minzy nói giây phút được Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi về view của MV Bắc Bling là lúc cô cảm nhận được mình đã thực sự đổi đời. "Khoảnh khắc đổi đời của tôi là lúc được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm và bác Chính hỏi một dân dã là 'Bắc Bling bao nhiêu triệu view rồi' giống như người ông, người bác trò chuyện với con cháu mình", cô kể.

Gần đây Hòa Minzy liên tục được mời tham gia các chương trình lớn cũng như góp mặt trong bom tấn Mưa đỏ sắp ra rạp. Trong phim, Hòa Minzy đóng một vai nhỏ chỉ xuất hiện trong 2 phân cảnh cùng 2 câu thoại ngắn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ còn đảm nhiệm thêm việc thể hiện ca khúc chính của phim Nỗi đau giữa hòa bình do nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung sáng tác riêng cho bộ phim.

Hòa Minzy cùng NSND Như Quỳnh và diễn viên Phương Nam của phim "Mưa đỏ" trong MV "Nỗi đau giữa hòa bình".

Điều tuyệt vời để kể cho con sau này

Hòa Minzy hát không nhận cát-sê khi biết cả Nguyễn Văn Chung và nhà sản xuất đều mong muốn cô thể hiện Nỗi đau giữa hòa bình. "Tôi cảm giác như một cái duyên vì cũng đang đi tìm một ca khúc như thế. Tôi muốn có bài hát chứa nội dung nhân văn để khán giả cảm nhận được giống mình, đó là cảm xúc biết ơn nhớ nguồn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Mưa đỏ là bộ phim thứ 3 Hòa Minzy góp mặt. Sau 1 phim sitcom và 1 phim chiếu rạp, cô từng quyết định sẽ không bao giờ tham gia đóng phim nữa mà chỉ tập trung vào sản phẩm âm nhạc trước khi trở lại màn ảnh trong Mưa đỏ.

Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ".

"Tôi từng nghĩ nếu có diễn chỉ diễn trong MV của mình hoặc phim tôi tự làm. Tuy nhiên, khi Điện ảnh Quân đội mời tham gia một vai trong Mưa đỏ, tôi đã tìm hiểu về nội dung phim cũng như vai diễn của mình. Đó một vai không dài và chỉ có đúng 2 câu thoại, quá trình quay chỉ diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ nên tôi có thể cân nhắc thời gian để tham gia.

Thêm nữa tôi là người rất yêu nước, nên nếu một bộ phim có thể truyền tải thông điệp về sự hy sinh, mất mát của ông cha ta, đặc biệt liên quan đến Quân đội Nhân dân Việt Nam tôi sẵn lòng tham gia nên quyết định nhận vai", Hòa Minzy chia sẻ.

Hòa Minzy tại sự kiện ra mắt phim "Mưa đỏ".

Nữ ca sĩ nói cô chưa học qua trường lớp diễn xuất nào, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm diễn viên, với các MV của mình cô tự tìm hiểu và nhập tâm vào nhân vật. Vì vậy, với Hòa Minzy, làm diễn viên khó hơn nhiều việc làm ca sĩ. "Đó là lý do tôi không tham gia thử sức trong các bộ phim dù năm qua có nhiều đạo diễn muốn mời tôi tới casting", Hòa Minzy nói.

Điều đặc biệt là Hòa Minzy không nhận thù lao cho việc thể hiện ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình. Cát sê cho vai diễn nhỏ trong Mưa đỏ cũng chỉ đủ trang trải cho cô và ê-kíp bay từ TPHCM ra Hà Nội nhưng cô vẫn nhận lời như một sự hỗ trợ Điện ảnh Quân đội.

Thời gian gần đây, Hòa Minzy đang tập trung làm những dự án lớn liên quan đến chủ đề quê hương đất nước nhiều hơn là các ca khúc về tình yêu. "Tôi xác định con đường của mình trong vài năm gần đây tập trung vào các sản phẩm về quê hương đất nước. Tuy nhiên, trong 1 năm có nhiều cột mốc lớn của dân tộc, tôi thấy nhiều ca khúc đều mang tinh thần hân hoan, đậm tinh thần dân tộc.

Tôi mong Nỗi đau giữa hòa bình sẽ là phút lắng đọng cảm xúc để người nghe thấy được công lao của ông cha ta và biết ơn cả những người mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh tuổi xuân và hạnh phúc riêng để chồng con ra mặt trận", nữ ca sĩ nói.

Hiện Hòa Minzy còn đang bận rộn với sự kiện diễu binh diễu hành diễn ra vào sáng 2/9 tới. Cô nói: "Được đứng tại Quảng trường Ba Đình ở cương vị nghệ sĩ là đã thấy rất tự hào. Còn nếu được lựa chọn thành một trong những nghệ sĩ biểu diễn sẽ là điều tuyệt vời để kể cho con sau này", Hòa Minzy hãnh diện chia sẻ.

Ảnh: FBNV