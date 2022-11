Khoảnh khắc và sứ mệnh

(Baonghean.vn) -Những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho khách hàng, từng bước số hóa các dịch vụ điện.

Các biện pháp trừng phạt chống Nga do phương Tây áp đặt không còn khả năng ngăn chặn Nga, Alexander Shirov, Giám đốc Viện Dự báo Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nêu quan điểm của ông với Sputnik.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe và cho ý kiến kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết số 11 -NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở rà soát, xác định được một số điểm phức tạp về ma túy nổi lên tại các xã Xiêng My, Yên Thắng, Yên Hòa, Lưu Kiền, Xá Lượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Tương Dương đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ.