Khởi công xây dựng giai đoạn 1 công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công trình Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An giai đoạn 1 do Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư được tổ chức khởi công xây dựng vào sáng 12/12.

Dự Lễ Khởi công có đại diện Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và các đơn vị thi công công trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An được thành lập và xây dựng từ ngày 11/10/1986. Công trình có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo, duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Là trung tâm tập hợp, tuyên truyền giáo dục công nhân, viên chức, lao động; Là nơi thu hút công nhân, viên chức lao động và nhân dân đến vui chơi, giải trí, thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, thể thao lành mạnh.

Tuy nhiên, qua hơn 37 năm đưa vào sử dụng, cơ sở vật chất và hạ tầng của công trình xuống cấp, không còn phù hợp với xu thế phát triển, nhất là việc đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước thực tiễn đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Nghệ An đã thống nhất chủ trương xây dựng giai đoạn 1 công trình Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An được đầu tư Dự án nâng cấp Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An thành Trung tâm Hội nghị vùng Bắc Trung Bộ. Tổng mức đầu tư là 103,7 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 39,1 tỷ đồng; Ngân sách UBND tỉnh Nghệ An là 25,5 tỷ đồng và Tài chính Công đoàn 39,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phát biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày 27/9/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt dự án giai đoạn 1, đợt 1 với tổng mức đầu tư hơn 24,4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như: Cải tạo sửa chữa Hội trường A, sân đường nội bộ và thay thế một số thiết bị để nâng cấp công năng sử dụng của Hội trường...

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng dự án, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám khẳng định, đây là công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Công đoàn Việt Nam nói chung, địa phương nói riêng.

Sau khi hoàn thành, sẽ trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao lý tưởng cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, là địa điểm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội toàn quốc nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Nhà Văn hóa Lao động và các đơn vị thi công tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, sau khi có chủ trương đầu tư của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban quản lý, điều hành dự án để triển khai thực hiện các bước giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đồng thời, triển khai các bước thiết kế sau thiết kế cơ sở, tổ chức đấu thầu các gói thầu theo quy định, đặc biệt đối với các gói thầu đã đấu thầu rộng rãi qua mạng trên hệ thống đấu thầu Quốc gia. Các tổ giám sát cũng được thành lập để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện công trình.

Thời gian tới, mong muốn Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành và đơn vị liên quan sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành với Liên đoàn Lao động tỉnh để hoàn thành công trình một cách chất lượng, đúng tiến độ được giao.

Khuôn viên Nhà Văn hóa Lao động tỉnh thời điểm trước khi thi công. Ảnh: Thanh Quỳnh