Thời sự Khởi công xây dựng tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương, tỉnh Nghệ An Sáng 29/10, tại xã Tương Dương, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương.

Dự lễ khởi công, lãnh đạo Bộ Công an có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và xã Tương Dương.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, được thiết kế gồm 3 tầng, bố trí khoa cấp cứu - hồi sức tích cực ở tầng 1, xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh ở tầng 2 và phẫu thuật ngoại khoa - sản khoa ở tầng 3; dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.

Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nơi vùng biên cương phía Tây của Tổ quốc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công an đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, biên giới tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, một nửa tầng 1 của khối điều trị trung tâm của Trung tâm Y tế Tương Dương đã bị ngập sâu trong nước và bùn đất, gây hư hỏng hàng loạt cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, không còn đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Công trình có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu; cung cấp dịch vụ y tế kịp thời, toàn diện, hiện đại, giảm tải cho tuyến trên và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương là bước đi cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho hơn 80.000 người dân các dân tộc trên địa bàn, mà còn là điểm tựa y tế vững chắc cho lực lượng Bộ đội, Công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Người dân cùng cán bộ, nhân viên y tế xã Tương Dương tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ nhân dân nước bạn Lào sang khám và điều trị bệnh, mang ý nghĩa chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công an, cá nhân đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã dành sự quan tâm, đồng hành, giúp đỡ quý báu trong suốt thời gian qua để các công trình sớm được triển khai trên mảnh đất biên cương - miền Tây xứ Nghệ.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, tỉnh Nghệ An cam kết phối hợp và tích cực triển khai, bàn giao đầy đủ, kịp thời mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các ngành, Trung tâm Y tế Tương Dương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng; chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất các điều kiện về nhân lực, chương trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị để sớm đưa các công trình vào hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đơn vị bấm nút khởi công công trình. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tâm Y tế Tương Dương sẽ trở thành điểm sáng về y tế của khu vực miền Tây Nghệ An; xứng đáng với sự quan tâm đặc biệt và tình cảm sâu nặng mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã dành cho quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo và xác định ngành Y tế là một trong các lĩnh vực trọng tâm để bảo đảm an sinh xã hội, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cùng với tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương, Trường Mầm non Mường Ải tại xã Mường Típ là 2 công trình có ý nghĩa rất lớn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa và biên giới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng biểu trưng kinh phí xây dựng Trung tâm Y tế Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng quà cho xã Tương Dương và Công an xã Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Phạm Thế Tùng tin tưởng khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Trung tâm Y tế Tương Dương, Trường Mầm non Mường Ải sẽ là những công trình y tế, giáo dục hiện đại, điển hình, kiểu mẫu trong khu vực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giáo dục toàn diện.

Qua đó, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới của tỉnh được khám, chữa bệnh trong môi trường tốt nhất, an toàn nhất, góp phần cho sự phát triển bền vững, toàn diện của vùng Tây Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An trao tặng quà cho các hộ dân của xã Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm, trao tặng quà cho gia đình ông La Văn Minh, Thương binh hạng 2/3, trú xóm Hoà Bắc, xã Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm, trao tặng quà cho Công an xã Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Để các công trình sớm hoàn thành, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị các đơn vị chức năng của tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

Cùng đó, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, các y, bác sĩ có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, góp phần phát triển mạnh y tế, từng bước phát triển đội ngũ bác sĩ, giáo sư ở vùng cao lớn mạnh, thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã trao tặng quà cho các gia đình trên địa bàn xã Tương Dương; trao tặng quà cho xã Tương Dương, Công an xã Tương Dương./.