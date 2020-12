Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên

(Baonghean.vn) - Lễ phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ Nghệ An về các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giúp cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có nhận thức sâu sắc về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn. ​

(Baonghean.vn) - Chuỗi hoạt động “Đoàn Thanh niên với an toàn giao thông” được Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức nhằm góp phần thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông; đồng thời mong muốn mọi công dân hãy tham gia giao thông có trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho bản thân và cho xã hội.