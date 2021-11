Khơi dậy khát vọng, tạo xung lực trong toàn dân để chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH - TT&DL đồng chủ trì tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và các điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có sự tham dự của các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Nghệ An, đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ. Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến 26 điểm cầu cấp huyện (tương đương), 364 điểm cầu cấp cơ sở với gần 6.900 đại biểu tham dự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.