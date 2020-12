Khơi dậy tinh thần sáng tạo của thanh niên

NHIỀU Ý TƯỞNG MỚI



Sau nhiều năm làm việc ở miền Nam, anh Nguyễn Bá Việt (xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) về quê hương làm việc tại Nhà máy May Minh Anh (Đô Lương). Gần 2 năm làm việc ở nhà máy, anh luôn cố gắng đưa hết kiến thức và kinh nghiệm của mình để giúp công ty cũng như chia sẻ với đồng nghiệp. Tinh thần làm việc của anh luôn hướng tới vừa đảm bảo đúng kỹ thuật, chính xác thông số thiết bị, vừa rút ngắn được thời gian làm việc cho công nhân.

Sản xuất của Công ty cổ phần May Minh Anh (Đô Lương). Ảnh tư liệu: Thành Duy

Qua nhiều lần thử nghiệm, anh Việt đã có những cải tiến máy cắt chun sang dấu, máy lược kim 2 dấu. Đặc biệt năm 2019, anh đã sáng tạo máy cắt chun tự động. Thành quả là máy đã tăng năng suất lên 7 lần và vận hành tự động, được ban lãnh đạo công ty đưa vào sản xuất. Máy cắt chun tự động của anh sáng chế được khách hàng Quảng Đông (Trung Quốc) và Văn phòng GDTEX Việt Nam bình chọn đạt giải 6 sáng tạo toàn châu Á và ứng dụng vào các nhà máy may tại Trung Quốc.

“Giải thưởng lần này thỏa chí niềm yêu thích cải tiến kỹ thuật, sáng tạo của bản thân, cũng là ghi nhận cho những học hỏi không ngừng của tôi trong suốt thời gian qua. Điều vui mừng nhất là sáng kiến của bản thân rút ngắn thời gian làm việc cho công nhân, mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho công ty. Đồng thời qua đó, mong muốn khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động của các bạn đoàn viên, thanh niên công ty”. Anh Nguyễn Bá Việt

Thời gian qua, Đoàn thanh niên Công ty Xăng dầu Nghệ An phát động phong trào “mỗi tuần một sáng kiến” đem lại nhiều kết quả tích cực nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh. Phong trào “Mỗi tuần một ý tưởng sáng tạo” của Đoàn Công ty Xăng dầu Nghệ An thu về hơn 140 sáng kiến được công nhận và áp dụng.

Hội thi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán bộ, nhân viên các cửa hàng xăng dầu. Ảnh tư liệu: M.C

“Các giải pháp, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên đơn vị đã tập trung vào việc tìm ra các ý tưởng mới, cách làm hay sát với điều kiện thực tiễn sản xuất, cải tiến dây chuyền sản xuất, công tác quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc. Qua đó, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm”. Đồng chí Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang, Đoàn Công ty CP May Halotexco đã có ý tưởng huy động ĐVTN làm thêm ngoài giờ may khẩu trang kháng khuẩn để trao tặng cho người dân thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh. Nắm bắt được ý tưởng đó, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã huy động các cơ sở Đoàn trực thuộc cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ tiền vải 12.000.000 đồng để ĐVTN Công ty May Halotexco may được 3.000 khẩu trang kháng khuẩn trong 3 ngày, cung cấp khẩu trang cho các khu cách ly tập trung, các bệnh viện, nơi công cộng trong giai đoạn cao điểm phòng Covid-19.

TRÁCH NHIỆM CỦA TUỔI TRẺ VỚI XÃ HỘI

Bắt nguồn từ phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" của Trung ương Đoàn và yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã phát động, tuyên truyền, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối phong trào “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”.

Hoạt động “Đổi rác lấy cây - đổi giấy lấy gạo” - một trong những sáng kiến sáng tạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, Đoàn khối Doanh nghiệp chỉ đạo các cơ sở phát động phong trào thi đua thông qua các dịp cao điểm như Tháng thanh niên, Tháng công nhân, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè,…, theo hình thức: Đề xuất sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nghiên cứu thiết kế mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm; Nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về khoa học kỹ thuật, công nghệ và quản lý cho thanh niên; đảm nhận các công trình, phần việc khoa học kỹ thuật thanh niên. Đồng thời, cụ thể hóa phong trào bằng nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú như “Ôn lý thuyết luyện tay nghề”, “Rèn tay nghề thi thợ giỏi”, tổ chức “Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật”…



Sau khi phong trào được phát động, có nhiều sáng kiến cải tiến, áp dụng kỹ thuật, công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, quản trị, điều hành, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất, công tác, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2020, toàn đoàn đã có gần 400 ý tưởng, sáng kiến đưa vào áp dụng trong thực tiễn, góp phần tạo ra nhiều giá trị cho doanh nghiệp.

Nhiều cá nhân, đơn vị đã khẳng định thành tích chuyên môn nổi bật, đạt được nhiều thành tích được các cấp tuyên dương như: Đồng chí Nguyễn Mạnh Thông - Phó Bí thư Chi đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ với nhiều sáng kiến được ghi nhận cấp tổng công ty, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp, vinh dự được tuyên dương là 1 trong 63 người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2020, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc giai đoạn 2018 - 2020; đồng chí Lê Xuân Tài - Bí thư Đoàn Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Vinh vinh dự được Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chủ tịch UBND tỉnh với nhiều thành tích và sáng kiến phục vụ không chỉ công tác sản xuất, kinh doanh mà còn nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đồng chí Nguyễn Đăng Phú - đoàn viên Công ty CP Sài Gòn Kim Liên đạt Giải Nhất Hội thi Trình diễn trang phục trong cơ sở lưu trú du lịch do Sở Du lịch Nghệ An tổ chức,...

Đoàn Ngân hàng BIDV Nghệ An với phong trào “Thanh niên xung kích bán hàng” được triển khai thường niên. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lê Sơn Châu đánh giá: Các tổ chức Đoàn trực thuộc cũng có rất nhiều ý tưởng, sáng kiến vừa phục vụ cho hoạt động phong trào vừa làm lợi cho doanh nghiệp. Đặc biệt, trong đó có nhiều ý tưởng, sáng kiến giúp chính tổ chức Đoàn và doanh nghiệp vượt qua những khó khăn để thực hiện mục tiêu kép “phòng chống Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, thúc đẩy tinh thần người lao động.



"Nhiều sáng kiến có hàm lượng công nghệ cao với những giải pháp, ý tưởng được các sở, ban, ngành đánh giá cao, điển hình như Phần mềm phục vụ dịch vụ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh". Đồng chí Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Những kết quả đạt được trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong Khối Doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cũng như ổn định tinh thần cho người lao động và doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; thể hiện ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với xã hội, từng bước nâng cao được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp.