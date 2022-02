Khởi động lại Chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mùa Xuân

Dự báo ca nhiễm Covid-19 tăng

Tính từ ngày 29/01/2022 đến ngày 04/02/2022 (7 ngày tết Nguyên đán Nhâm Dần), toàn tỉnh ghi nhận 2.100 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó có 277 ca cộng đồng tại 19 huyện, thành, thị (thành phố Vinh: 104, Diễn Châu: 30, Quỳnh Lưu: 35, Yên Thành: 18, Hưng Nguyên: 13, Thanh Chương: 14, Cửa Lò: 10, Nghĩa Đàn: 10, Quỳ Châu: 7, Quế Phong: 6, Đô Lương: 9, Nghi Lộc: 8, Nam Đàn: 9, Tân Kỳ: 4, Anh Sơn: 3, Thái Hòa: 2, Hoàng Mai: 2, Con Cuông: 21, Tương Dương: 1)… Có 2 địa phương không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng mới là Quỳ Hợp và Kỳ Sơn.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Những địa phương có số ca nhiễm Covid-19 nhiều là thành phố Vinh với 397 ca phân bố rải rác tại 24 xã, phường; huyện Yên Thành với 223 ca phân bố tại 31 xã… Ở thời điểm 7 ngày Tết đã qua và những ngày sắp tới, Nghệ An có một số chùm ca bệnh cần đặc biệt lưu ý, đó là: Chùm ca bệnh tại trường mầm non và các xóm ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Tổng 115 ca bệnh, phát hiện ca đầu tiên vào ngày 29/01/2022); Các ca bệnh cộng đồng không rõ nguồn lây rải rác ở thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương và Anh Sơn; 2 ổ dịch nhỏ tại Bệnh viện Sản Nhi và Chung cư Bảo Sơn 2 (thành phố Vinh, ghi nhận 10 ca bệnh)

Trong 7 ngày này, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh là 1.631 người. Số bệnh nhân tử vong là 5 người. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 2.251 người. Trong đó, số bệnh nhân điều trị tập trung tại các cơ sở y tế là 1.370 người; số bệnh nhân điều trị tại nhà và người chăm bệnh nhân là 1.328 người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nhận định: Trung bình số ca mắc trong 7 ngày qua là 267 ca/ngày, với trung bình 35 ca cộng đồng/ngày. Số ca mắc tại các địa phương có giảm so với trước Tết; đặc biệt vào ngày 1/2 (159 ca) và ngày 2/2 (158 ca). Số ca mắc có xu hướng giảm vào các ngày 1/2, 2/2, tuy nhiên, lại có xu hướng tăng vào ngày 3/2, 4/2. Sở dĩ số ca mắc giảm có thể là do người dân không đi khám vào các ngày trong Tết mà tự điều trị tại nhà. Sau Tết, khi số người dân đi xét nghiệm tăng lên; người dân giao lưu đi lại nhiều; việc tổ chức các lễ hội văn hóa, sinh hoạt cộng đồng diễn ra…Dự báo số ca mắc Covid-19 sẽ tăng nhiều trong thời gian tới.

Người dân chưa thực hiện tốt việc tiêm vắc-xin

Phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 29/1, tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện Chiến dịch Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mùa Xuân năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh với mục tiêu đảm bảo cho người đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng trong thời gian tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, chiến dịch được tổ chức xuyên suốt trong cả 9 ngày nghỉ Tết. Nhân viên y tế có mặt 24/24 giờ tại các điểm tiêm để thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Mỹ Hà Triển khai chiến dịch này, ngành Y tế và ban chỉ đạo các địa phương đã có rất nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện tiêm, tuyên truyền, vận động người dân đến tiêm. Tuy nhiên, kết quả tiêm trong 7 ngày Tết vừa qua là chưa đạt yêu cầu. Nhiều địa phương có kết quả rất thấp. Cụ thể: Trong đợt tiêm 47 vắc-xin Pfizer thì tổng số liều được cấp là 348.150 (yêu cầu tiêm hoàn thành trước ngày 31/01/2022). Song sau ngày 31/01 thì số liều đã tiêm mới đạt 198.193 liều (đạt 56,9%), số liều chưa được tiêm là 149.957 liều.



Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Có 3 địa phương đạt tỷ lệ dưới 10% (thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh, huyện Quế Phong); có 6 địa phương đạt tỷ lệ từ 10,4% đến dưới 50% (Nghi Lộc, Con Cuông, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu); có 10 địa phương đạt tỷ lệ từ 53,2% đến dưới 90,5% (Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương, Nam Đàn, TX Hoàng Mai, Quỳ Hợp)… 2 địa phương đã hoàn thành đúng thời gian trên đạt 100% (Diễn Châu, Thanh Chương)

Nguyên nhân của việc này là do ý thức người dân chưa cao, không đến tiêm vắc- xin phòng Covid-19 đúng thời gian. Hiệu quả, hiệu lực của các tổ COVID cộng đồng trong giai đoạn này hoạt động chưa tốt. Việc cập nhật mũi tiêm vắc -xin chưa kịp thời. Cho nên Ban chỉ đạo các địa phương không nắm sát được các đối tượng tiêm cụ thể để có hình thức tuyên truyền, vận động, kêu gọi đến từng người dân (chỉ tuyên truyền trên hệ thống phát thanh).

Vào cuộc đồng bộ, quyết liệt để chống dịch

Đến thời điểm này, số người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi cơ bản là 1.997.734 (chiếm tỷ lệ 101,9% người từ đủ 18 tuổi trở lên và chiếm 60,0% dân số tỉnh Nghệ An). Số người tiêm ít nhất 1 mũi: 2.004.796 người (chiếm tỷ lệ 102,2% người từ đủ 18 tuổi trở lên và chiếm 60,2% dân số tỉnh Nghệ An). Số người tiêm mũi bổ sung/mũi nhắc lại: 906.771 người (chiếm tỷ lệ 46,3% người từ đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ mũi cơ bản)…Lũy tích mũi tiêm với trẻ 12-17 tuổi: Số trẻ tiêm đủ mũi (2 mũi Pfizer) là 266.651 người (chiếm tỷ lệ 97,2% số trẻ trong độ tuổi). Số trẻ tiêm ít nhất 1 mũi là 276.529 người (chiếm tỷ lệ 100,8% số trẻ trong độ tuổi).

Sở Y tế tổ chức cuộc họp khẩn với 3 địa phương có tỷ lệ tiêm chủng trong chiến dịch thấp. Ảnh: Thành Chung Thực tế cho thấy: Dịch bệnh đã và đang có nguy cơ lây lan nhanh, số ca có triệu chứng ngày càng tăng. Vẫn đang có những người tử vong do Covid-19. Số người chưa tiêm đủ liều bổ sung, liều nhắc lại còn nhiều. Người dân chủ quan, chưa có ý thức chấp hành tốt việc tiêm vắc- xin phòng Covid-19… Yêu cầu của công tác phòng, chống dịch đặt ra các cấp, ngành, địa phương và mọi người dân cần thực hiện tốt hơn nữa khuyến cáo "5K" và việc tiêm chủng vắc- xin.



Trước diễn biến phức tạp của dịch, chiều 4/2, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức cuộc họp đột xuất với thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò về công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Phát biểu kết luận cuộc họp này, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Tình hình dịch bệnh tiên lượng sẽ có những diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Để phòng, chống dịch hiệu quả, yêu cầu cả hệ thống chính trị, người dân phải tích cực vào cuộc. Trong đó, vai trò, hoạt động của phường, xã, thị trấn là rất quan trọng…

Trong công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, các phường, xã, thị trấn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, thống kê, tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm, không chủ quan với dịch; phải thực sự "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"; cần phải khởi động lại Chiến dịch Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mùa Xuân năm 2022; “hâm nóng”, kích hoạt lại hoạt động của các tổ COVID cộng đồng… Các huyện, thành, thị phải giao trách nhiệm cụ thể, gắn với chỉ tiêu tiêm chủng cho các xã, phường, thị trấn.

Trong công tác điều trị F0, các địa phương cần tiếp tục làm tốt việc điều trị bệnh nhân tại nhà, tại cơ sở điều trị tuyến huyện. Thành phố Vinh cần kích hoạt ngay cơ sở điều trị của thành phố, thu nhận bệnh nhân. Thị xã Cửa Lò cần vận hành ngay các trạm y tế lưu động. Các trạm y tế lưu động cần chú ý thường xuyên liên lạc, trao đổi, nắm tình hình sức khỏe bệnh nhân mỗi ngày 2 lần… Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người; chú ý theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, khoanh vùng phát hiện các đối tương nguy cơ cao có liên quan đến các trường hợp F0 mới khai báo./.