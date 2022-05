Khởi sắc của miền Tây Nghệ An nhờ sóng internet

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đến tháng 9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã huy động được hơn 2.500 điện thoại thông minh để tặng học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có 1.500 máy do Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, 120 máy của Hội Khuyến học tỉnh và 880 máy của Viettel Nghệ An trao tặng.