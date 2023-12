Khởi sắc hạ tầng giao thông kết nối vùng, miền tại Nghệ An

ĐỔI THAY TỪ NHỮNG CON ĐƯỜNG MỚI

Từ đầu năm 2023, trên các tuyến đường giao thông huyết mạch của thành phố Vinh có những sự thay đổi rõ nét, với những cung đường rộng rãi và hiện đại hơn. Đó là nhờ các cấp, ngành đã dành nguồn lực lớn xây dựng hạ tầng giao thông với nhiều công trình, dự án trọng điểm giúp gỡ các “nút thắt” về giao thông, ngập lụt, như mở rộng các giao lộ, chống ùn tắc giao thông đường Lý Thường Kiệt, đường 18m nối Quốc lộ 46 với Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường Hải Thượng Lãn Ông...

Nhiều công trình sau khi hoàn thành đã phát huy tác dụng tích cực, giúp đời sống sinh hoạt, kinh doanh của người dân khởi sắc hơn. Ví như công trình cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách) đã xong, đưa vào sử dụng vừa chống được ngập lụt, vừa thông thoáng; cải tạo Bulva đường Lê Mao; cải tạo, chỉnh trang đảo giao thông nút giao đường Trường Thi, Trần Phú và Lê Duẩn...

Bên cạnh đó, công trình “đại lộ nghìn tỷ” nối Vinh - Cửa Lò hiện đang bước vào thi công giai đoạn 2, dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2024 sẽ là đại lộ lớn nhất tỉnh Nghệ An, tạo ra trục giao thông kết nối mạnh mẽ khu vực đô thị là TP.Vinh và các vùng phụ cận, mở ra thuận lợi lớn trong phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Ởcác huyện miền Tây, những con đường được xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương, di chuyển của người dân, doanh nghiệp. Tại huyện Kỳ Sơn, một trong những tuyến đường giao thông trọng điểm đã được hoàn thành, có tác động tích cực đến đời sống người dân phải kể đến tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền.

“Trước đây, ở xã Na Ngoi muốn đến Ta Đo, Mường Típ phải vòng ra thị trấn Mường Xén, qua xã Tà Cạ. Song từ khi tuyến đường mới hoàn thành, chúng tôi có thể đi thẳng từ xã Na Ngoi đến Mường Ải, Mường Típ, rút ngắn được hơn một nửa quãng đường so với trước” - Bí thư Chi bộ Phù Khả 1, xã Na Ngoi Vừ Bá Tồng bày tỏ.

Ở khu vực miền Tây Nghệ An, giao thông được xem là yếu tố hàng đầu “đi trước mở đường” cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Khi các tuyến đường được mở, người dân được hưởng lợi đầu tiên. Ví như tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền vừa được đưa vào sử dụng trong năm 2023, giúp “thông chốt” các khó khăn, ách tắc về đường vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân huyện Kỳ Sơn, rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa các địa phương trong huyện.

Trong năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh, đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn Km7-Km26 là một trong nhiều dự án giao thông trọng điểm hiện đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, còn có các dự án như: Đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu; Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km76-Km83+500; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15 đoạn KM301+500-Km315+700 và Km327+600-Km330.

Nghệ An hiện có 8 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh; gồm 3 tuyến dọc hướng Bắc - Nam, 5 tuyến ngang hướng Đông - Tây nối với Lào và tuyến đường xuyên Á từ nước Lào qua Cửa khẩu Thanh Thủy đến cảng Cửa Lò và Đông Hồi. Đến nay, Nghệ An đã cải tạo, nâng cấp 1.900 km đường quốc lộ. Bên cạnh đó, đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa phận tỉnh Nghệ An dài 134 km, tạo ra sự đột phá về kết cấu đường bộ, kết nối Nghệ An - trung tâm vùng kinh tế Bắc Trung Bộ với cả nước.