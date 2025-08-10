Kinh tế Khơi thông nguồn lực tài chính, hướng tới cực tăng trưởng Trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập, cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng đến năm 2030 trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại. Hòa cùng khí thế ấy, Nghệ An đặt ra mục tiêu vươn lên thành cực tăng trưởng, đóng vai trò động lực dẫn dắt khu vực Bắc Trung Bộ. Để hiện thực hóa khát vọng này, việc kiến tạo nguồn lực tài chính bền vững và kịp thời tham mưu chính sách đột phá được xem là yếu tố then chốt.

Hải Hoàng • 01/10/2025

Giai đoạn 2021-2025, mặc dù phải đối diện dịch bệnh, biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu, Nghệ An vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,3-8,5%, cao hơn mức trung bình cả nước; quy mô kinh tế tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020; thu ngân sách đứng thứ 16, số doanh nghiệp hoạt động đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố. Năm 2024, tổng thu ngân sách toàn tỉnh vượt 23.000 tỷ đồng, tạo dư địa quan trọng cho đầu tư hạ tầng và các chương trình an sinh xã hội. Bước sang năm 2025, đà tăng thu tiếp tục củng cố niềm tin về khả năng bứt phá.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, so với những địa phương dẫn đầu, Nghệ An vẫn còn nhiều khoảng cách. GRDP bình quân đầu người của tỉnh hiện chỉ đạt hơn một nửa so với mức bình quân cả nước. Năng suất lao động chưa cao, trong khi hơn 97% doanh nghiệp thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ, khó tạo được sức bật lớn. Sự chênh lệch phát triển giữa miền núi và đồng bằng vẫn đáng kể. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, thứ hạng về diện tích và dân số cũng thay đổi, đặt ra yêu cầu tăng tốc và đổi mới toàn diện. Bối cảnh này đòi hỏi những giải pháp tài chính sáng tạo, quyết liệt để khơi thông nguồn lực phát triển.

Trước vận hội và thách thức đan xen, Sở Tài chính Nghệ An xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu kịp thời, sáng tạo cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh về cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030. Vai trò Sở Tài chính như “kiến trúc sư tài chính” của tỉnh, vừa quản lý ngân sách hiệu quả, vừa chủ động đề xuất các sáng kiến táo bạo nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội.

Công chức Sở Tài chính rà soát dữ liệu phục vụ Tổng kiểm kê tài sản trước sát nhập hành chính. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong 2 năm (2024-2025), Sở đã tham mưu điều hành ngân sách linh hoạt, có trọng tâm, ưu tiên mạnh cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Cảng nước sâu Cửa Lò hay Dự án LNG Quỳnh Lập, đường cao tốc Vinh - Viêng Chăn... chủ động quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp đề ra; kịp thời tham mưu đề xuất các chính sách kinh tế, tham mưu quan trọng về lĩnh vực văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác. Song song với đó, Sở phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn giai đoạn 2026- 2030 theo hướng bền vững: Tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần chi thường xuyên, tạo dư địa cho các dự án động lực. Việc triển khai Nghị quyết số 137/2021/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù cũng được đẩy mạnh, mở ra cơ hội lớn thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Để đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quốc gia, đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Chúng tôi đề xuất các nhóm giải pháp mang tính đột phá:

Thứ nhất, hoàn thiện quy hoạch, mở rộng không gian phát triển. Cùng với các ngành, Sở tham mưu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sắp xếp lại không gian phát triển dựa trên 2 cực động lực: Khu vực đô thị Vinh và Khu kinh tế Đông Nam mở rộng. Đồng thời, hình thành các cực tăng trưởng vệ tinh, kết nối hành lang kinh tế ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, trục đường sắt tốc độ cao và cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Đây sẽ là “vành đai” công nghiệp - dịch vụ mới, nâng tầm vị thế của Nghệ An trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Thứ hai, huy động và khơi thông mọi nguồn lực đầu tư. Sở Tài chính đóng vai trò chủ chốt trong việc tham mưu cơ chế, chính sách huy động vốn đa dạng: Ngân sách, tư nhân, FDI, ODA, hợp tác công - tư. Đồng thời, Sở rà soát, tháo gỡ nút thắt giải ngân, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm; khuyến khích phát triển thị trường vốn, bảo đảm dòng chảy đầu tư liên tục và hiệu quả. Đặc biệt, thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, hình thành các chuỗi sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp công nghệ cao, nông, lâm nghiệp thông minh được xem là đòn bẩy quan trọng.

Cầu Lạch Quèn thuộc Dự án Đường ven biển vừa hoàn thành. Ảnh: P.V

Thứ ba, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh. Nhận thức rằng, sức khỏe doanh nghiệp chính là sức mạnh của nền kinh tế, Sở tham mưu các chính sách về thuế, phí, tín dụng, nhằm tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp lớn làm đầu tàu. Cơ quan này cũng chú trọng kết nối doanh nghiệp nội tỉnh với khu vực FDI, hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp mạnh, có thương hiệu quốc gia.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12%/năm trong giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đứng trước thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức. Sở Tài chính xác định tiếp tục đổi mới toàn diện công tác quản lý tài chính công, đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu - chi ngân sách, ứng dụng dữ liệu lớn để nâng cao tính minh bạch và giảm chi phí xã hội. Cùng đó, Sở chủ động tham mưu các chính sách phát triển những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ - những động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi.

Bằng quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của cả hệ thống và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người dân Nghệ An, ngành Tài chính tiếp tục được kỳ vọng sẽ sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Vai trò tham mưu đắc lực cùng các giải pháp tài chính đột phá sẽ góp phần đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu chung đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.