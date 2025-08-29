Pháp luật Khởi tố 11 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng' Công an xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng này trong nhóm 13 đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn đã bị lực lượng Công an bắt giữ trước đó.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Minh Châu xác định thời gian gần đây xuất hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên gồm 13 đối tượng từ 15 - 22 tuổi, trú trên địa bàn và các địa phương lân cận có biểu hiện mâu thuẫn, thách thức nhau trên không gian mạng…, Công an xã đã nhanh chóng rà soát, lên danh sách và theo dõi các đối tượng để chủ động lên phương án đấu tranh, xử lý.

13 đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ cùng nhiều tang vật liên quan. Ảnh tư liệu: Ngọc Anh

Khoảng 21h ngày 22/8/2025, nắm được thông tin 2 nhóm đối tượng hẹn nhau để “giải quyết mâu thuẫn”, sử dụng kiếm, vỏ chai bia, gạch đá... đuổi đánh nhau, Công an xã Minh Châu huy động 100% lực lượng đồng chủ trì với tổ địa bàn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức vây bắt, trấn áp thành công 2 nhóm đối tượng nói trên. Tang vật thu giữ gồm: 5 xe máy, 3 kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 2 tuýp sắt, 4 gậy gỗ, một số vỏ chai bia, gạch đá...

Sau khi hoàn tất hồ sơ, tài liệu liên quan, ngày 27/8/2025, Công an xã Minh Châu đã tiến hành khởi tố 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.