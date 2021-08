Khởi tố 12 đối tượng làm giả giấy xét nghiệm COVID

Ngày 19/8, Công an TP Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Tấn Dương (SN 1987 ở huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) và 11 đối tượng khác về hành vi " Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức ", theo Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra văn phòng Công ty TNHH Thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân có trụ sở tại khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh do Trần Tấn Dương làm giám đốc.

Lực lượng chức năng phát hiện Dương bán cho Vũ Văn Chiến, SN 1989, trú ở phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh 6 phiếu giả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; trong đó, có 5 phiếu test nhanh, 1 phiếu xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (địa chỉ phường ở phố Võ Cường, TP Bắc Ninh) với giá 1 triệu đồng. Công an thành phố Bắc Ninh thu giữ 7 phiếu giả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cùng nhiều tang vật liên quan.