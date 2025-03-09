Thứ Tư, 3/9/2025
Khởi tố 13 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại karaoke X-Men

Trần Lĩnh - Tiến Tầm 03/09/2025 17:12

Liên quan đến vụ phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với chất ma túy tại Karaoke X-Men (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), sáng 3/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 12 bị can gồm: Trịnh Văn Bình (SN 1992), cư trú tỉnh Thanh Hóa; Lê Thanh Thuỷ (SN 2008), Nguyễn Minh Tân (SN 1989), Trần Tấn Hùng (SN 1996), Trần Thị Thanh Trúc (SN 1996), Trần Văn Đỉnh (SN 1984), cùng cư trú tỉnh An Giang; Lê Văn Nghĩa (SN 2005), cư trú tỉnh Cà Mau; Trịnh Kim Ngọc (SN 2009), cư trú tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Minh Quân (SN 2003), cư trú tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003) và Nguyễn Hoàng Quyên (SN 1989), cùng cư trú TP Cần Thơ; khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Ngân (SN 2004), cư trú tỉnh An Giang.

Các đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 22/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra quán Karaoke X-Men (khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), phát hiện bắt quả tang tại 4 phòng hát có 17 khách đang hát và 13 nhân viên (5 nhân viên ngồi phòng, 8 nhân viên ở ngoài) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với số khách và nhân viên trên, kết quả 23 người dương tính với chất ma túy (trong đó có 9 nhân viên). Tang vật thu giữ gồm 11 bịch nilon chứa tinh thể và 31 viên nén màu đỏ (là chất ma túy), 4 bình khí cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, truy xét những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-13-doi-tuong-to-chuc-su-dung-trai-phep-ma-tuy-tai-karaoke-x-men-i780215/
