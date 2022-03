Khởi tố 2 bố con chủ nhà xông vào đánh khách ở trọ vì mâu thuẫn

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàn SN 1959, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang) và Nguyễn Vũ Hiệp (con trai đối tượng Hoàn) về tội “ Giết người ”. Nguyên nhân xảy ra vụ án do mâu thuẫn tình cảm và góp vốn kinh doanh.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Văn Hoàn khai nhận trước đây có đấu thầu khu tập thể cũ ở số 4 đường Xương Giang (TP Bắc Giang) rồi xây dựng nhà trọ và cho thuê. Năm 2017, chị H đến thuê trọ. Từ tháng 8/2020, ông Hoàn và người phụ nữ này phát sinh tình cảm. Chị H được ông Hoàn cho vay tiền, thậm chí ở trọ miễn phí.



Theo đó thời gian gần đây, ông Hoàn phát hiện chị H có người yêu - là anh Lương Văn Quyền (SN 1986) ở thị trấn Nếnh (Việt Yên) nên đã đến đòi tiền, đuổi chị H đi nơi khác, hai bên cự cãi, mâu thuẫn lâu ngày.





Tối ngày 6/3, ông Hoàn đến nhà trọ và gặp chị H, hai bên cự cãi, anh Quyền thấy vậy, có ý thách thức. Hai bên lời qua tiếng lại, anh Hiệp bức xúc, lao vào đuổi chém. Anh Quyền và chị H chạy vào nhà rồi anh Quyền lấy dao, đuổi chém Hiệp. Thấy vậy, ông Hoàn ra xe lấy dao vào chém anh Quyền. Thấy anh Quyền bỏ chạy ra sân, hai bị can tiếp tục đuổi theo.

Quá trình xô xát, Hiệp bị thương nặng; khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 con dao, 1 chiếc gậy bóng chày.

Đến thời điểm hiện tại, anh Quyền đã qua cơn nguy kịch và được cho về điều trị tại nhà. Đối tượng Hiệp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý những người có liên quan.