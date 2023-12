Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ hơn 1 tạ pháo

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện 2 đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật về pháo. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh, đặc biệt, trong đó có một đối tượng là người ở địa phương khác. Chuyên án được xác lập để đấu tranh về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Hai đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Quỳnh Trang

Củng cố tài liệu và các chứng cứ, 9h sáng 16/12/2023, tại khối 11, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ thành công 2 đối tượng là Hoàng Chí Sơn (SN 1998), trú xã Châu Quang, Quỳ Hợp (Nghệ An) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1994), trú xã Thanh Liên, Thanh Chương (Nghệ An) về hành vi “Tàng trữ hàng cấm". Thu giữ 140 kg pháo các loại, 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 25 triệu đồng tiền mặt và 1 xe máy.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.