Pháp luật Khởi tố 24 đối tượng trong 2 nhóm chạy xe mô tô mang theo hung khí đi gây rối Tối 8/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố 24 bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 15 bị can về hành vi “gây rối trật tự công cộng”; đồng thời lập hồ sơ đề nghị UBND các xã, phường áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương đối với một số đối tượng chưa đủ tuổi chịu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết quả điều tra thể hiện, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 20h ngày 2/1, Ông Ích Vĩnh Bảo (SN 2004, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) rủ rê đồng bọn mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô để kéo đi đánh nhau với nhóm đối tượng tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

15 bị can bị bắt tạm giam về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm của Bảo tập trung được 18 đối tượng, di chuyển từ xã Điện Hòa đến tuyến đường 33, phường Điện Thắng Trung qua QL1A về hướng phường Vĩnh Điện. Khi đến khu vực Siêu thị GO, phường Điện An, các đối tượng gặp lực lượng tuần tra 171 của Công an thị xã Điện Bàn nên bỏ chạy, rẽ sang đường ĐT609 mới.

Khi đến địa phận xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, nhóm của Bảo tình cờ gặp nhóm đối tượng do Nguyễn Hữu Tiến (SN 2004, trú phường Điện Thắng Trung) cầm đầu, cũng bị lực lượng tuần tra 171 truy đuổi khi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trên các tuyến đường.

Với bản chất hiếu thắng, 2 nhóm đã “hội quân” và rủ nhau cùng đi lên hướng huyện Đại Lộc để tiếp tục gây rối. Lúc này, cả 2 nhóm có tổng cộng 28 đối tượng; trong đó, nhóm của Bảo có 18 đối tượng mang theo dao tự chế, còn nhóm của Tiến có 10 đối tượng mang theo pháo nổ.

Trên đường đi, các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, mang theo hung khí cà xuống đường. Một số đối tượng còn chụp ảnh, quay video, đốt pháo ném xuống đường nơi có nhiều nhà dân sinh sống, gây mất ANTT.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đồng thời nắm tình hình địa bàn, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã huy động lực lượng Cảnh sát hình sự, Tổ công tác đặc biệt 171 và Công an các xã, phường tăng cường tuần tra, chốt chặn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải tán, không để hành vi gây rối của các đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi đón lõng, đẩy đuổi các đối tượng bỏ chạy qua các tuyến đường, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn đã tập trung tấn công, chốt chặn tại khu vực xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn gần địa phận thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, đồng thời triển khai các tổ công tác áp sát, trấn áp, giải tán thành công 2 nhóm đối tượng khi đang thực hiện các hành vi gây rối tại khu vực này, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, lực lượng Công an và cho các đối tượng vi phạm.

Tiến hành các biện pháp truy xét, cơ quan Công an đã tạm giữ 3 con dao tự chế, 1 vỏ xác pháo nổ, 9 xe mô tô, 13 điện thoại di động.