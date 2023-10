Khởi tố 3 bị can làm lộ đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

(Baonghean.vn) - Chiều 25/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT tại Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu, chi nhánh Nghệ An và Công ty cổ phần Kho vận Nhật Việt Nghệ An.