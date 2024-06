Pháp luật Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan tới sai phạm xảy ra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An.

Bị can Nguyễn Thị Lam bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ảnh: Văn Hậu

3 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Lam (SN 1967), trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, nguyên Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An; Phan Hồng Sơn (SN 1980), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Kế toán trưởng của Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An và Nguyễn Bá Ngọc (SN 1987), trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh là Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 268 Hưng Nguyên.

Công bố quyết định khởi tố và đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Hồ Hưng

Theo đó, quá trình điều tra những sai phạm xảy ra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An - đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An xác định vào năm 2021 bà Nguyễn Thị Lam (thời điểm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An) đã cấu kết với Nguyễn Bá Ngọc và Phan Hồng Sơn thực hiện lập khống hồ sơ đấu thầu, hồ sơ mua sắm và hồ sơ thanh toán gói thầu mua sắm, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ người có công để rút tiền khỏi ngân sách Nhà nước trái quy định nhằm thu lợi bất chính và gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Công bố quyết định khởi tố và đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hồng Sơn. Ảnh: Văn Hậu

Ngày 25/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Bá Ngọc và Phan Hồng Sơn về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.