Pháp luật Khởi tố 34 đối tượng làm giả hồ sơ, gian lận đấu thầu xây dựng ở Nghệ An Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 34 đối tượng thuộc nhiều công ty xây dựng vì lập khống hồ sơ năng lực, thông đồng làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu để tham gia đấu thầu, nghiệm thu và thanh toán công trình.

Qua công tác điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực nhưng vẫn muốn trúng thầu nên đã lập khống hồ sơ năng lực, đồng thời thông đồng với Công ty CP xây dựng Việt An và Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng 36 để làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu.

Thay vì thí nghiệm đúng quy định, các nhà thầu đợi đến giai đoạn hoàn thiện mới thuê hai đơn vị này lập khống tài liệu theo “chuẩn” để hợp thức hóa hồ sơ.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang

Những bộ hồ sơ giả này được dùng để nộp cho chủ đầu tư nhằm nghiệm thu, thanh toán. Hệ quả là nhiều vật liệu không đạt tiêu chuẩn có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác định chất lượng vật liệu thi công xây dựng, chất lượng công trình và mức độ thiệt hại.

Ngày 14/9, cơ quan điều tra đã khởi tố: N.V.T (SN 1971), Giám đốc Công ty CP xây dựng Việt An; N.V.D (SN 1981), Giám đốc Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng 36 cùng 5 đối tượng khác về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 27 đối tượng thuộc các công ty xây dựng khác về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và vi phạm quy định về đấu thầu.

Hiện chuyên án tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ chất lượng các công trình, mức độ thiệt hại và trách nhiệm liên quan.