Khởi tố 5 đối tượng trong vụ xe ô tô lao xuống kênh làm 6 người chết

Ba nghi can Hoàn, Hoàng và Thiện (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22/12, Minh, 21 tuổi, trú huyện Can Lộc và Võ Chí Công, 34 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài , theo điều 349 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, cả hai đang bỏ trốn.Nguyễn Văn Thiện; Nguyễn Văn Hoàng 29 tuổi; Nguyễn Ngọc Hoàn, 37 tuổi, cùng trú tỉnh Tây Ninh, bị khởi tố, bắt giam cùng tội danh.

Theo kết quả điều tra, giữa tháng 10, thông qua mạng xã hội, Minh nhận lời đưa 5 lao động quê Hà Tĩnh cùng 6 người sang Thái Lan làm việc với chi phí mỗi người 15 triệu đồng. Do cửa khẩu đóng cửa vì Covid-19, Minh lên kế hoạch hướng dẫn máy bay vào TP HCM, sau đó di chuyển bằng ôtô lên Tây Ninh rồi đi bằng đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới Campuchia, tiếp đó sang Thái Lan.



Chiếc xe gặp nạn

Ngày 4/11, Minh liên hệ với Công, chi 55 triệu đồng nhờ thuê ôtô 16 chỗ chở 11 lao động đi từ TP HCM lên biên giới Tây Ninh, riêng tài xế được trả 2 triệu đồng. Khoảng 20h ngày 5/11, khi 11 công dân đến biên giới Tây Ninh, Công thuê Thiện, Hoàn và Hoàng lái xe máy lần lượt chở nhóm người trên qua đường tiểu ngạch, vượt biên sang Campuchia.

Khoảng 0h ngày 6/11, nhóm của Minh tiếp tục bố trí 11 lao động lên ôtô 12 chỗ chở sâu vào nội địa Campuchia để sang Thái Lan. 2h30 cùng ngày, khi đến xã Spean Thnaot, huyện Chi Kreng, tỉnh Siem Reap, ôtô lao xuống kênh ngập nước, lật ngửa.

Sáu người, trong đó 5 người quê Hà Tĩnh, cùng tài xế tử vong tại chỗ. Các nạn nhân còn lại bị thương, được lực lượng chức năng địa phương đưa đi cấp cứu. Ôtô được cẩu lên bờ trong tình trạng bị hư hỏng nặng.Vị trí xảy ra tai nạn cách biên giới Tây Ninh khoảng 700 km, cách biên giới Thái Lan 120 km. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật.Ngày 17/11, thi thể 5 nạn nhân Hà Tĩnh gồm: bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi) cùng hai con Nguyễn Quốc (38 tuổi) và Nguyễn Nhật (19 tuổi), trú xã Mỹ Lộc. Anh Ngô Đức Cương (24 tuổi), trú xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc); chị Hoàng Thị Thủy (25 tuổi), trú xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà) được đưa về quê mai táng.Quá trình xác minh thông tin, Công an Hà Tĩnh nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép nên vào cuộc điều tra.