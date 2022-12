Khởi tố 6 người trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả

(Baonghean.vn) - Xác định an toàn thực phẩm là nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, ngành Công Thương đã quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Agribank tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng 9 máy vi tính cho Trường Tiểu học xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp và BQL Khu kinh tế Đông Nam trao sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tại Quế Phong.

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, tại huyện Diễn Châu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần chế tác đá Nhật Huy.

(Baonghean.vn) - Thế giới năm 2022 hứng chịu nhiều bất ổn chính trị, xung đột, thiên tai và sự cố. Nhìn lại bức tranh tổng thể toàn cầu năm qua, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an.

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh đánh giá hoạt động tháng 12, đề ra nhiệm vụ thời gian tới; Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh; Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT... Đây là một số nội dung nổi bật đăng trên baonghean.vn ngày 23/12.

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân tỉnh tiếp nhận 2.270 bộ đồ dùng thiết yếu với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng do tổ chức UNFPA tài trợ nhằm hỗ trợ nữ hội viên những vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại huyện Tân Kỳ và Thanh Chương.

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, tại TP Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tổ chức tổng kết công tác Tài nguyên môi trường năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu, công nghiệp, thương mại ổn định, ngành Công Thương Nghệ An góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13431 ngày 23-12-2022

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa cơ sở và công tác xây dựng mô hình năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/12, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.