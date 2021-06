Khởi tố 9 đối tượng tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá 500 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng do Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hưng Yên và một số đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang và tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tuân cùng 8 đối tượng khác có độ tuổi từ 20-40 tuổi trú tại các xã Tân Lập, Liêu Xá, Nghĩa Hiệp và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn, Zalo, Facebook; cá độ bóng đá qua trang web http: Bmg8899.net.

Điều tra sơ bộ xác định lượng tiền giao dịch của đường dây này từ đầu năm 2021 đến nay lên đến trên 500 tỷ đồng.

9 bị can tại cơ quan điều tra. Số tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ gồm: gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 5 xe ô tô các loại, 16 chiếc điện thoại di động và các thiết bị kết nối mạng Internet.



Cơ quan điều tra đã phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng, nhiều giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng...

Tang vật trong vụ án bị Công an thu giữ.

Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng cầm đầu đường dây còn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức "bốc bát họ" và "lãi ngày", mức lãi suất cao từ 108%/năm đến 300%/năm. Khi bị hại chưa kịp trả, Tuân đã chỉ đạo đàn em đến đe dọa, ném chất bẩn vào nhà, sử dụng vũ lực và đe dọa người thân của bị hại.

Bước đầu xác định số bị hại là người vay lên đến 50 người với số tiền hàng tỷ đồng.