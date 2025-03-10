Thứ Sáu, 3/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Khởi tố bà Hoàng Hường

Đình Hiếu 03/10/2025 20:56

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có đối tượng Hoàng Thị Hường.

Tối 3/10, theo VTV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó, có đối tượng Hoàng Thị Hường (38 tuổi).

Ảnh màn hình 2025 10 03 lúc 19.54.12.png
Bà Hoàng Thị Hường tại cơ quan Công an. Ảnh: VTV

Hoàng Thị Hường được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hoàng Hường cũng tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Ngoài ra, bà Hoàng Hường cũng từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội.

Năm 2020, bà Hoàng Hường cũng đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/khoi-to-ba-hoang-huong-2448988.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/khoi-to-ba-hoang-huong-2448988.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hà Nội: Tạm giữ bà Hường chủ shop online doanh thu 834 tỷ đồng vì trốn thuế

Hà Nội: Tạm giữ bà Hường chủ shop online doanh thu 834 tỷ đồng vì trốn thuế

Đọc tiếp

Hà Nội: Tạm giữ bà Hường chủ shop online doanh thu 834 tỷ đồng vì trốn thuế

Hà Nội: Tạm giữ bà Hường chủ shop online doanh thu 834 tỷ đồng vì trốn thuế

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Khởi tố bà Hoàng Hường

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO