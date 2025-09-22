Thứ Hai, 22/9/2025
Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Triệu Huấn - Nam Phong 22/09/2025 11:42

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng là: Nguyễn Văn Trường (SN 1976, trú tại tổ Phú Xá 2, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Công Hợp (SN 1950, trú tại xóm Đồng Hương, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước -0
Cơ quan CSĐT thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Hợp.
Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước -1
Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Trường.

Cả hai đối tượng này đã từng có tiền án, tiền sự với những tội danh khác nhau. Khi hết thời hạn án phạt tù trở về cộng đồng, được chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tái hòa nhập; tuy nhiên cả hai vẫn có những hành vi chống phá trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-bat-giam-2-doi-tuong-xam-pham-loi-ich-cua-nha-nuoc-i782067/
