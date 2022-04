Khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ CDC Nam Định

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an giao Công an tỉnh Nam Định điều tra về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong đấu thầu kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại CDC Nam Định, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.