Khởi tố, bắt tạm giam 5 người liên quan đến sai phạm đất đai ở thị xã Cửa Lò

Phan Tuyết- Hồ Hưng- Văn Hậu (Công an Nghệ An)

(Baonghean.vn) - Chiều 24/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người liên quan đến sai phạm đất đai ở thị xã Cửa Lò.